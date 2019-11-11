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Alanya'da isyan ettiler: 'Matbaacılar çırak bulamıyor'

ALMATDER Başkanı Musa Yaman ve yönetimi, Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne atanan Yalçın Bilir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular

EKONOMİ 11.11.2019, 22:25
Alanya'da isyan ettiler: 'Matbaacılar çırak bulamıyor'
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Hakan ŞİMŞEK

ALANYA Matbaacılar Derneği (ALMATDER) Başkanı Musa Yaman, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Halime Ceylan, Özlem Gölüşlü, Gülümser İlhan, Mehmet Zeki Mazman ile birlikte Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'ne atanan Yalçın Bilir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerinin amacını karşılıklı diyaloğu arttırmak ve görüş alışverişinde bulunmak olarak açıklayan ALMATDER ve aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Komite Başkanı Musa Yaman "Dernek yönetimi olarak Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne ziyarette bulunduk. Okulumuzun müdürlüğüne yeni atanan sayın hocamız Yaşar Bilir'e hayırlı olsun temennimizi ilettik. Hem de görüş alışverişinde bulunduk. Hepimizin malumu, günümüz esnafının en büyük sıkıntısı eleman yetiştirememek. Daha doğrusu yetiştirecek, meslek öğretecek çırak bulamamak. Bunda değişen ve gelişen toplum yapımızın yanı sıra eğitim ve öğretim sistemimizin de payı çok büyük. Artık aileler çocuklarını mesleğe yönlendirmek yerine iyi bir eğitim almalarını istiyorlar. İşte tam bu noktada meslek liselerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de meslek lisesi olması özelliğinin yanında sadece kız öğrencilerimize eğitim vermesi bakımından önemli bir kurum. Birçok branşta eğitim ve öğretimini sürdüren okulumuzda bizim sektörümüze stajyer öğrenci sağlayarak eleman eksikliğimizi gideriyor. Müdürümüz ve değerli öğretmenlerimiz, koordinatör müdür yardımcısı Yakup Kurt, matbaa teknolojisi alan şefi Murat Çelebi, matbaa teknolojisi öğretmenleri Cüneyt Savaş ve Taner Aloğlu ile oldukça verimli bir toplantı yaptık. Misafirperverlikleri ve sıcak sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
Müdür Yaşar Bilir'de yaptığı açıklamada "Alanya Matbaacılar Derneği Başkanı Musa Yaman ve yönetim kuruluna nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuz gazetecilik, grafik tasarım, fotoğrafçılık, hasta ve yaşlı hizmetleri, inşaat teknolojisi ve matbaa teknolojisi alanlarında eğitim ve öğretim veriyor. Diğer bir özelliğimizde okulumuzun sadece kız öğrencileri kabul ediyor olması. İlk üç yıllık temel ve teorik eğitimin ardından öğrencilerimizi branşlarına göre öğrendiklerini sahada uygulamaları adına haftanın üç günü istekte bulunan işletmelere staja gönderiyoruz. Öğrendiklerini uygulamalı olarak görme imkanları oluyor. Bizde bu bağlamda okulumuzdan öğrenci talebinde bulunan işletmelere teşekkür ediyoruz. Okulumuzdan mezun olan kızlarımızın ekmeklerini ellerine alması, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları bizleri mutlu ediyor" dedi.

#ALMATDER Başkanı #musa yaman #Eczacı Güzin-Velittin Bekrioğlu #Yalçın Bilir
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