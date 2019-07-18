Alanya'da 'imar' ittifakı

AK Partili Mehmet Ali Kiriş, CHP’li Erkan Demirci ve MHP’li Adem Er’in, birlikte görev yaptıkları Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu toplantılarına aynı araçla gittikleri öğrenildi. Ak Parti ile MHP’nin Cumhur İttifakı yaptığı yerel seçimler öncesinde her iki partinin üyeleri birlikte seçim kampanyasına katılırken, CHP’liler de İyi Parti ile Millet İttifakı’nı kurmuşlardı. Alanya ve Antalya’nın menfaatleri için İmar Komisyonu’nda görev yapan Mehmet Ali Kiriş, Erkan Demirci ve Adem Er’in haftanın en az üç günü Antalya’ya birlikte gitmeleri ise takdir topladı.