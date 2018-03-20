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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da halk otobüslerinin kalkış noktası değişti

Alanya'nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinden hareket eden halk otobüslerinin kalkış noktası değişti

Alanya'da halk otobüslerinin kalkış noktası değişti

Alanya'nın Kestel ve Mahmutlar mahallelerinden hareket eden halk otobüslerinin kalkış noktası değişti

20 Mart 2018 Salı 22:54
Alanya'da halk otobüslerinin kalkış noktası değişti
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YENİ yapılan düzenleme ile Fevzi Çakmak Caddesi, Cezaevi Kavşağı otobüslerin park etmesi ve kalkış yapması için uygun bir hale getirildi. Dinek bölgesine kadar giden 1-2 ve 3 nolu otobüsler bundan sonra yeni düzenlenen o bölgeden kalkış yapacak. Ayrıca otobüsler en son saat 11.45'te yeni belirlenen bölgeden, 12.00'de ise Dinek'ten kalkacak. Böylece geç saatlere kadar vatandaşlar halk otobüslerinden faydalanabilecek. Geçtiğimiz günlerde Mahmutlar Mahallesi için otobüs seçilmiş ve yeni 80 kişilik bir model belirlenmişti. Yeni halk otobüslerinin bir an önce hizmete girmesini bekleyen vatandaşlar, klimalı ve rahat yolculuk yapabilmek için yetkilileri göreve davet ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsleriKalkış NoktasıAlanya
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