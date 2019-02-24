Alanya'da Hal'in kralı: Kilosu 50 TL

Alanya'da 'Muşmula' adıyla bilinen yeni dünya çıktı. Serada yetiştirilen ilk ürünün kilo fiyatı 40-50 TL arasında satılıyor

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ALANYA Sebze ve Meyve Hali'nde yılın ilk yeni dünyası satışa sunuldu. Yeni dünyanın kilo fiyatı 40-50 TL arasında satılıyor. Alanya halkının 'Muşmula' dediği, ülkede yeni dünya ve Malta eriği olarak bilinen meyvenin açık alandaki ağaçları henüz çiçek döneminde. Ancak Alanya'nın Oba Mahallesi'nde bulunan seralarda muşmula hasadı yapıldı. Hale gelen ilk ürünlerin kilo fiyatı 40-50 TL aralığında satılıyor. Alanya Ziraat Odası Delegesi Mustafa Sanay, muşmulanın Alanya'da 40-50 TL'den müşteri bulduğunu belirterek "Bu meyveyi sevenler bu yıl pahalı da olsa erken yeme şansına sahip oldular. Bahçelerdeki muşmulanın hasadı ortalama nisan sonu, mayıs başı gibi başlar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2019, 17:32
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