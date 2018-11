Alanya'da haciz kıskacı

Ceren ŞAHİN

SON yapılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın ortaya koyduğu sonuçlara göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden ‘açlık sınırı’ 1714 lira olarak belirlenirken, dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından hemen hemen bütün tüketim maddelerine gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Vatandaş alım gücünün gün geçtikçe düştüğünü her fırsatta dile getirirken, gözler bir kez daha Alanya’da icra dosyalarına çevrildi. 2018 yılı turizm sezonunun iyi geçmesi, Alanya genelinde rahat bir nefes aralığı yaratmış olsa dahi, alınan son verilere göre, Alanya Adliyesi bünyesinde mevcut 3 icra müdürlüğünün yaklaşık 30 bini bulan icra yükü bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun belirlediği son rakamlara göre Alanya’da 299 bin 464 kişi yaşamını sürdürürken, yaklaşık değerlendirmelerle bakılacak olursa her 10 kişiden biri icra takibinde. Doğru orantılı olarak İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan gayrimenkul sayıları da artış gösteriyor. Önceki gün Posta Gazetesi’nde yer alan yaklaşık 3 sayfalık icra ilanlarının yaklaşık 2 sayfasında Alanya ilanları yer aldı. Sektör temsilcileri, Yeni Alanya'nın konuya ilişkin "Nereye gidiyoruz?" sorusunu yanıtladılar.

‘YANİ KRİZ VAR MI? KRİZ VAR’

Avukat Halime Şenli Bilgin, icra dosyalarında yaşanan artış ve gelinen noktada ekonomik sürece ilişkin yapmış olduğu açıklamasında “ALTSO’ya bir ekonomist gelmiş ve yapmış olduğu açıklamalarda ‘Kriz olan ülkede yemek olmaz, açlık olur’ demiş. Açlık olmaması demek kriz olmaması demek değil. Alanya’nın lokomotifi olan sektörlere göz atacak olursak, başta turizm gelecektir. Turizm mevzu bahis olduğunda Antalya genelinde kötü geçen yılların ardından gelen turist sayılarında rekorlar kırıldığı söyleniyor. Evet, turist geldi gelmesine ama oteller fiyatlarında çok indirim yaptılar. HD sistemini uygulayan otellerde, dövizde yaşanan dalgalanmaların da ardından maliyetler gerçekten çok yükseldi ve sonuç olarak kar edemediler. Turizmden sonra Alanya adına büyük önem arz eden tarım sektörüne bakacak olursak, üretici kan ağlıyor. Tarımda da bütün girdiler ithal olduğu için ciddi anlamda sıkıntılar var. Yani kriz var mı? Kriz var. İcrada daha çok satılık araziler, gayrimenkuller olacak. Göreceksiniz. Çok otel var mesela henüz icraya düşmeyen. Demek ki turizm de tarım da çok iyi değil aslında. Önümüzdeki günler daha büyük sancılara gebe. İnsanlar sokaklarda açlıktan sürünür hale geldiğinde ülkede kriz değil bir tükeniş vardır” ifadelerini kullandı.

‘TURİZM ALANYA’NIN ŞANSI OLDU’

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ise turizmden yaratılan kaynak ile Alanya’nın Türkiye geneline göre daha şanslı olduğunu ifade ederek “İş dünyasındaki en büyük sıkıntı şu an kredi faizlerinin ciddi oranda yüksek olması. İnsanlar son 2 yıldır zaten sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyorlar, bir de üzerine kredi borçları var. Krediyi krediyle çevirmek, borcu borçla kapatmak gibi bir gerçekliği var günümüzün. Konkordato ilanlarının başlaması ile birlikte bankaların da firmalara karşı güveni zedelendi. Kredi vermek noktasında çekimser davranıyorlar. Tabi konkordatoya giden firmalar da iş yaptığı taşeronlarla sıkıntıya giriyorlar. Taşeronlar ödeme alamayınca süreç gereği bir dağılma yaşanıyor. Velhasıl kelam bu bir zincir. Tek bir çözüm var. Dövizin düşmesi. Döviz düşünce enflasyon düşecek, enflasyonun düşmesiyle de faiz oranları düşecek. Faiz oranları düşünce de daha işler bir ekonomiye geçiş yapmış olacağız. 2 gün evvel Hatay’da bir iş dünyası zirvesine katıldım. Türkiye’nin birçok yerinden gelen iş insanı oradaydı. İnanın benim orada gördüğüm durum burada yaşananlardan çok daha kötüydü. Fabrikaların pek çoğu kapanmış durumda. Müthiş bir nüfus kaybı, göç var. Bizim turizmden yarattığımız kaynakla birlikte Alanya şanslı diyebilirim” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER ZOR GEÇECEK’

İcra yoluyla satışa çıkarılan tarım arazilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu “Ekonomik krizden dolayı üreticiler özel bankalardan kredi kullanmaya başladı. Hali hazırda faizlerin de yükselmesi sonucu üreticiler bankalara olan borcunu ödeyemez duruma düştü. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası da dahil olmak üzere bankalar yapılandırmaya yanaşmadığı için önümüzdeki günlerde birçok tarım arazisi icra yoluyla satılabilir. Şu an Alanya'da üreticilerin yaklaşık yüzde 60-70’i bankalara borçlu durumda. Sezon iyi giderse kurtarırlar ama onun haricinde üretici için önümüzdeki günler zor geçer, pek çok sıkıntıya gebe diyebiliriz" şeklinde konuştu.