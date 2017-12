Alanya'da gündem kış turizmi

ANTALYA'DA Ocak ve Nisan aylarında bin 500 takımın kamp yapacağı ve 100 milyon doların üzerinde bir gelir hedeflendiği açıklamalarından sonra sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "Büyük ihmal, büyük kayıp. Yüzlerce kamp tesislerine sahip olan Antalya-Belek futbol turizminden Ocak ayında 100 milyon dolar kazanacak. Alanya bölgesi ise yine avucunu yalayacak" diyen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in tespitine çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor.

Dim TV'deki açıklamalarında kış ekonomisini canlandırmak için Alanya'nın ne yaptığını soran, kamp ve spor turizminde kaybedilen yıllar ve milyon dolarlara vurgu yapan Dim'in tespitlerine yönelik, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ile Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp'ten de açıklamalar geldi.

'GZP GELİŞİRSE KIŞ TURİZMİ GELİŞİR'

Alanya'da sağlık ve spor turizmiyle ilgili geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de projelerinin olduğunu belirten ALTSO Başkanı Şahin, kamp ve spor turizminden Alanya'nın yeterince faydalanamamasıyla ilgili olarak "Spor turizmi Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) geliştikçe daha fazla gelişecektir. Çünkü futbol takımlarını getireceğiniz zaman ulaşım da çok önemli. GZP'nin eksiklerinin tamamlanıp, daha faal duruma gelmesi spor turizminin Alanya'da gelişmesini sağlar. Zaten Belek bölgesinin tercih edilmesinin sebebi de havalimanına yakın olması" dedi.

Özellikle spor ve sağlık turizmini ALTSO olarak çok önemsediklerini söyleyen Şahin şöyle konuştu: "Büyük futbol takımlarını da Alanya'ya getirmemiz lazım ama önce onların rahat spor yapabilecekleri alanları yapmak gerekiyor. Sahaların çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da eksikleri tespit edip, spor turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz."

'YENİ FARKINA VARIYORUZ'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise "Alanya spor turizminden tesislerin yetersiz olmasından dolayı faydalanamıyor. Eski belde belediye başkanlarının açıklamalarını gördüm, ben de zamanında onların yeterince desteklenmedikleri konusunda haklı olduklarını düşünüyorum. O dönemde sadece turist gelsin, deniz, kum, güneşten faydalansın, otellerde konaklasın, yeterli diye düşünülüyordu. Ancak turizmin çeşitlenmesi açısından hiç spor ve kamp turizmini düşünmedik. Bugünlerde de bunun ne kadar elzem olduğunun yeni farkına varıyoruz. Keşke zamanında bunu yapmak yerine, spor tesisi yapmanın peşinde olsalardı" dedi.

Otellerin arazilerine spor kompleksleri yaparak lig takımlarının Alanya'yı tercih etmesi için cazip bir hale getirmeleri gerektiğinin altını çizen Yenialp "Futbol takımlarının Alanya'ya gelmesi için otellerin arazileri içerisinde alışveriş merkezleri gibi mağazalar yapmak yerine spor kompleksi yapmalılar. Bunun yanısıra GZP’nin kapasite olarak 3 değil 23 uçağı alacak hale gelmesi, hem kış turizmi ve spor turizminin gelişmesine, hem de yerli turistin ulaşım sıkıntısı yaşamayacağını bildiği için Alanya'yı tercih etmesine olanak sağlar" diye konuştu.

'SPOR TURİZMİ ZENGİN TURİZMİ'

"Alanya'da spora önem veren kuruluş da, otelci de yok. Herkes işin önce parasına bakıyor" diyen ALESO Başkanı Nuri Demir "Yatırımcı olsa ve Alanya'ya tesis yapılsa spor turizminden gelir sağlanacak. Ancak yeterli tesis olmadığı için takımlar Alanya'yı tercih etmiyor. Spor turizmi zengin turizmi ama Alanya'da sadece 'Otelim dolsun, altındaki dükkanları kiralayayım, yeterli' gibi bir mantık var" dedi. Demir, "Alanya'da spor turizmini canlandırmak için acilen bir şeyler yapılmalı. Çünkü bazı adımların atılması demek esnafın kazanç elde etmesi demek. Alanya'da benim bildiğim spor turizmi ile ilgili hiçbir yatırım yapılmıyor. Açıkçası kimse yapmak da istemiyor. Buna yatırım yapmayanlar yüzünden esnaf da kaybediyor. Her yatırımın Alanya esnafına bir katkısı olacak, bu yüzden büyük şirketlerin devletin de desteğiyle bu tesisleri yapması gerekiyor. Böylece kışın büyük futbol takımları gelir, kamp yapar. Alanya da kazanır, esnaf da kazanır. Çünkü gelen takımlar sadece otelde kalmakla yetinmez. Alanya'yı gezerler, bu insanlar maddi olarak güçlü oldukları için ekonomik olarak katkıları da büyük olur" dedi.

DİM TV'DE ANLATMIŞTI

TGF Genel Başkan Vekili ve AGC Başkanı Mehmet Ali Dim, önceki akşam Dim TV Ana Haber Bülteni'nde konuya ilişkin soruları yanıtlamıştı. 7 yıl önce, 8 Ekim 2010 tarihinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Center'da 'Alanya'da Spor ve Kamp Turizmi' konulu bir toplantı düzenlediklerini hatırlatan Dim, şöyle konuşmuştu: "O gün uzman konuklarımız arasında Zürih'te bulunan Classic Sport AG sahibi Ali Güney, Türk turizminin duayen isimlerinden, o dönem TUI Başdanışmanı ve Avrupa Türkiye Turizm İş Konseyi Başkanı olan Hüseyin Baraner de vardı. O dönem belde belediyeleri de olduğu için davetimize 17 belediye başkanından 15'i katıldı. Dönemin Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, ALTİD Başkanı Gülçin Güner ve turizm sektörü temsilcileri de vardı.

Orada konuşmalar yapıldı, ben 'Alanya bu konuda gerçekten çok geri kaldı. Antalya hamle üstüne hamle yapıyor. Bizim de hamle yapmamız lazım" demiştim. Ali Güney ise 'Alanya'nın fiziki şartları asla eksik değil, hatta fazlası var. Niçin nizami, UEFA standartlarında futbol sahaları yapmıyorsunuz. Şu an bu toplantıda bulunan otelcilere söylüyorum, eğer futbol sahaları yaparsanız, kışın kapatmak zorunda olduğunuz tüm otelleri açacaksınız. Kasanıza para girecek' dedi. Kaymakam Doğan 'Konunun takipçisi olacağım' dedi. O gün orada konuşulanlar orada kaldı. Sadece dönemin Türkler Belediye Başkanı Hayri Çavuşoğlu, bu toplantıdan esinlenerek Türkler'e 5 tane nizami saha yaptı. Şu anda bu sahalarda her yıl yaklaşık 60 takım kamp yapıyor. Bir de dönemin ALTSO Başkanı Kerim Aydoğan, toplantının akabinde sahibi olduğu Goldcity'ye kamp tesisi ve sahalar yaptı. Orada Galatasaray, Fenerbahçe ve Almanya'dan ünlü futbol takımları dahil kamp yaptı, yapmaya devam ediyor.

'10 BELEDİYE DAHA YAPSAYDI'

Türkler Belediyesi'nin o günlerde yaptığını 10 belediye yapsa, şu an 50 kamp kamp tesisi ve sahamız olacaktı. Bu da yılda 600 takım ve 50 milyon dolar demek. Her takım en az 50 kişi. Kaliteli yiyip, içiyorlar, bir turistin bıraktığının en az 4-5 katını bırakıyorlar. Ben Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yerinde olsam, yarın sabah hemen çalışma başlatırım. Hazine arazileri, belediye arazileri dahil, tüm araziler üzerinde çalışma başlatır ve ne kadar futbol sahası ve kamp tesisi yapabiliyorsak, yaparım. Şu an Antalya'da 200'e yakın tesis var. 2010'da 50 tane yoktu. Alanya'da şu anda 30 tane nizami saha yok. Alanya'ya en az 100 saha yapılmalı ki, Antalya'daki potansiyelin yarısını Alanya'ya çekebilelim. Arazi yok mu, var, iklim mi müsait değil, hayır müsait. O halde harekete geçelim. Kaymakam, belediye başkanı, ALTİD ve ALTSO başkanlarının bu konuda harekete geçmesi lazım. Futbol turizminden ölü aylarda inanılmaz yararlanırız, şehir kışın da canlı kalır, ekonomimize ciddi katkıları olur."