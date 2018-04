Alanya'da gözler muhtemel milletvekili adaylarında

Yasin ARAZ

24 HAZİRAN 2018 günü Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler birlikte yapılacak ve seçmen iki oy atacak. Siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre 600 milletvekilinden oluşacak parlamento belirlenecek. 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda adaylardan biri yüzde 50'nin üzerinde oy alırsa başkan seçilecek. Bu oran bulunamazsa iki pazar günü geçtikten sonra yani 8 Temmuz günü 2. tur yapılacak ve bu oylamada en çok oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek. 2. tura ilk turda en çok oyu alan 2 aday katılacak.

MECLİSİN ETKİNLİĞİ AZALACAK

24 Haziran’da yapılacak erken genel seçimler sonucu Türkiye’nin parlamenter rejimi de sona erecek. Başkan yetkileri olan cumhurbaşkanı seçilecek ve meclis dışından 26 bakan atayarak, kabinesini kendi oluşturacak. Bakanlar milletvekili olmayacak. Yeni sistemde başbakan da bulunmayacak. Cumhurbaşkanının en az 2 yardımcısı olacak. Meclisin etkinliği ise azalacak.

ERKEN SEÇİME KARŞI OLAN YOK

Erken seçime gidebilmek için anayasa değişikliği gerekmiyor, karar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanacak. TBMM'de oylamaya katılan vekillerden bir fazlasının oyu erken seçim kararı alınması için yetiyor. Ancak karar yeter sayısı 139'un altında olmayacak. TBMM'de Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) sandalye sayısı 352'yi buluyor. Muhalefet de erken seçime karşı çıkmıyor.

KARARIN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Erken seçim kararı alınmasından sonra propaganda ve seçim kuralları belirlenecek ve kampanyalar başlayacak. YSK, ilan edilen seçim tarihine göre seçime gidecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması hazırlığı yapacak.

NASIL BİR YOL İZLENECEK?

AKP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, seçim ve aday belirleme sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Milletvekili adaylığı için izlenilmesi gereken süreç parti tüzüğümüzde ve temayüllerimizde gayet net ve demokratik olarak izah edilmiştir. Seçme ve seçilme yetisine sahip her bir Türk vatandaşı adaylık için partimize başvuruda bulunabilir. Yasal engeli olmaması kaydı ile. Bu başvuruların takvimi Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklaması ile duyurulacaktır. Milletvekilliği başvurularının değerlendirilmesi ve karar verilmesi ise tamamen genel merkezimizin tasarrufudur. En doğru isimleri, Alanya’ya fayda sağlayabilecek adayları belirleme noktasında biz de ilçe teşkilatı olarak gerekli bilgi ve değerlendirmeleri genel merkezimize tabii ki yapacağız ancak dediğim gibi son sözü genel merkezimiz söyleyecektir. Gerek aday adayı olacak partililerimiz, gerekse de genel merkezimiz öncelikle ülkemize, sonra da bölgemize maksimum fayda sağlayabilme kriteri ile sınanacaktır. İnşallah en iyi ve faydalı isimlerle vatandaşımızın huzuruna çıkacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

'ZAMANIMIZ KISITLI AMA HAZIRIZ'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut de dün Antalya'da il teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini, ancak YSK tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için atılmış bir adım da olmadığını söyledi. Sürece ilişkin bilgi vermek için henüz erken olduğunu ifade eden Takavut "Genel merkezimizin talimatını bekliyoruz. Biz seçime hazırız. Tabiki genel merkezin de çalışma programı hakkında öğütleri olacak. Biz de o talimatlar doğrultusunda önümüzdeki hafta içerisinde sahada olacağız. Erken seçime neden gidiliyor, ülkenin durumu nedir onları anlatacağız. Adayların nasıl belirleneceği konusunda da hiçbir bilgi yok. Ön seçim mi olur, temayül mü olur, bilemiyoruz. Zaman kısıtlı" dedi.

'HER ZAMANKİ GİBİ SAHADA OLACAĞIZ'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, "MHP Genel Merkezimizin ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda bugün (dün) genel merkezimizde bir başvuru noktası oluşturuldu. Liderimiz Bahçeli de bizzat gidip kontrollerini yaptı. Biz de Liderimiz Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Alanya'daki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar sahadaydık, bundan sonra da sahada olacağız" dedi.

'KENDİNİ KANITLAYAN LİSTEDE OLACAK'

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise "Bizden aday olmak isteyenler önce İYİ Partili olduklarını kamuoyuna kanıtlamalı. Parti olarak çok zorlu süreçlerden geçtik, bizden aday olmak isteyenler de çok zorlu süreçlerden geçecek. Aday belirleme noktasında genel merkezimizin kontenjanı yüzde 5, geri kalanını da il ve ilçe yönetimi olarak biz belirleyeceğiz. İyi bir yapılanmamız var. En güçlü kadrolarla sahada olacağız" diye konuştu.

ALANYA'DAKİ MUHTEMEL ADAYLAR KİMLER?

Erken seçim, tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da heyecanlı ve meraklı bir bekleyişin önünü açtı. Seçimler öncesi siyasi kulislerde muhtemel aday adaylarının isimleri konuşulmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarda olduğu süreçte her zaman liste başı yaptığı isimlerden birisi olan ve halen Dışişleri Bakanlığı görevi yürüten Alanya'nın gururu Mevlüt Çavuşoğlu'nun, milletvekilliği listesine yazılmaması ve olası Erdoğan iktidarında bakanlığının devam etmesi bekleniyor. Çavuşoğlu'nun, Erdoğan'ın seçilmesi durumunda yeni dönemde 'Başkan Yardımcısı' olarak görev alabileceği de konuşuluyor.

İşte Alanya'da siyasi partilerin muhtemel milletvekili adayları:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Sena Nur Çelik

Hüseyin Güney

Mustafa Berberoğlu

Övünç Özkan

Ömer Kocaman

Hüsnü Akçalıoğlu

İsmail Başaran

Alaattin Çakır

Emin Müftüoğlu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Mustafa Türkdoğan

Hüseyin Yıldız

Mustafa Aksoy

Osman Doğan

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Mehmet Can Karagöz

Ali Takavüt

Murat Özçelik

Emine Keyaoğlu

Serdar Noyan

Atila Emek

Hayati Bora

İYİ Parti (İP)

Hilmi Er

Meryem Aydoğan

Hacı Mevlüt Zavlak

Murat Koçak

Cahit Kocabeyoğlu