Alanya'da esnafın yüzü gülüyor

GEÇEN seneye göre işlerinin açıldığını ve bu sene turizme olan yoğun talebin kendilerine yansımaya başladığını dile getiren esnaflar, "Oteller dolu, bu da biz esnaflara iyi bir şekilde yansıyor. Ancak Avrupalı turist gelse tabi ki daha iyi olur. Yine de bu şekilde de evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Ne kadar farklı milletten turist gelirse, esnafın kalkınma fırsatı bulması da o kadar fazla oluyor" dediler.

'TURİSTİN NERELİ OLDUĞUNA BAKMIYORUZ'

SÜLEYMAN TÜRKÖZ (İŞLETMECİ)

Otellerdeki doluluk, dolaylı olarak esnafa da yansıyor. Esnafın işleri geçen yıllara göre şu anda daha iyi. Rezervasyonlar da sezonun iyi gittiğini gösteriyor. Otel sahipleri de yüzde 100'e yakın bir dolulukta seyrettiklerini ifade ediyor. İşini iyi yapan esnaf her zaman kazanıyor. Biz Avrupalı, Asyalı diye ayırıp turistin nereden geldiğine bakmıyoruz. Artık turist gelsin de nereli olursa olsun fark etmez. Bizi turistin cebindeki para ve kalitesi ilgilendiriyor. Avrupalı, Asyalı, Arap fark etmez. Yani turist Alanya'ya gelsin de ne olursa olsun, gelsin.

'HER SEKTÖR NASİBİNİ ALIYOR'

İLHAN DEMİRARSLAN (ESNAF)

Tabi ki sezon bizi çok fazla etkiliyor. Turistin olması demek, alışverişin olmasıyla eş anlamlı. Dolayısıyla işlerimize yansıyor, memnunuz bu durumdan. Özellikle son 2-3 seneye bakacak olursak 'İşlerimiz iyiye gidiyor' diyebiliriz. Biliyorsunuz terör sorunu, darbe girişimi, Rus uçağının düşürülmesi gibi problemler bizi zora soktu. Turizmde yaşananlar tamamen politikanın etkisinde kalıyor. Avrupalı turistte bir azalma söz konusu ama biz şu anki durumdan da memnunuz. Turist nereli olursa olsun bir şekilde esnafın işlerine etki ediyor. Her sektör bir şekilde nasibini alıyor.

'ESNAF GİDİŞATTAN MEMNUN'

MEVLÜT SELÇUK (ESNAF)

İşlerimiz bu sene çok güzel. Turistler de bu yıl yoğun olarak Alanya'yı tercih ediyor. Yerli tatilci de seçimden sonra artış gösterdi. Şu anda esnaf olarak memnunuz gidişattan. Her ülkeden turist geliyor, yalnız turistin kalitesinde bir düşüş var. Çünkü tüm dünyada ekonomik problemler yaşanıyor. Sadece Türkiye'de yaşanan bir ekonomik sıkıntı değil. 2 yıldır sezon çok düşüktü, bu sene onun iki katı artış var. Türkiye’nin reklamının, tanıtımının, tatil için rahat ve uygun bir ülke olduğunun anlatılması gerekiyor. Diğer ülkelere göre tatil güzellikleri noktasında daha avantajlı bir ülke Türkiye ve özellikle de Alanya.

'TURİST ALIŞVERİŞ İHTİYACI DUYMUYOR'

MUZAFFER ÇAKMAK (ESNAF)

Şu an sezon beklediğimiz kadar iyi değil. Otellerde doluluk oranları yüksek ama piyasaya yansıdığını düşünmüyorum. Geçen sene de durgunluk vardı. Bu sene de aynı şekilde çünkü ucuz turist geliyor. Harcama yapmıyorlar. Oteller de her şey dahil sistemi uyguladığı için turist otelde yiyip, içiyor ve alışveriş yapma gereği duymuyor. 10 turist gelse bir veya iki tanesi alışveriş yapıyor, onlar da bin bir pazarlıkla. Avrupalı turist gelmiyor, gelse en azından alışveriş yapar, esnaf rahat bir nefes alır.

'TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYORUZ'

BURAK YILMAZ (ESNAF)

Yabancı turistin yanı sıra yerli turistin de bize katkısı çok oluyor. Turistler otellerde doluluğu arttırıyor ama esnafa da farklı alanlarda yansımaları oluyor. Biz bağlama, keman gibi satışlar yapıyoruz. Bunlar da Türk kültürünü yansıttığı için satışlarımız iyi gidiyor. Sezonda yaşanan bir düşüş oldu. Ancak bu yıl ivmemiz yukarıya doğru gidiyor. Yabancı turistler de müzik aletlerine gerçekten ilgi duyuyor. Sadece tatil döneminde kullanmak için satın alan müşterilerimiz bile oluyor.