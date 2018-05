Alanya'da esnafın ‘HD’ isyanı

ESNAFLAR otellerin sunduğu her şey dahil sisteminin çarşı esnafını bitirdiğini söylerken, otellerin içerisinde bulunan dükkanların ve rehberlerin de esnafa ikinci bir darbe vurduğunu belirtti. Dim TV (dimtv.tv) olarak deyim yerindeyse mikrofon uzattığımız esnaflardan adeta bir dokunup bin ah işittik. Özellikle son dönemde artan hanutçuluğa da dikkat çeken esnaflar, yetkililerin önlem alması gerektiğine vurgu yaptılar. İşte Alanya esnafının her şey dahil sistemi hakkındaki düşünceleri:

'HER ŞEY DAHİL SINIRLANDIRILMALI'

HAKAN BAHÇECİ (TURİZMCİ)

Her şey dahil sistemi gerçekten kötü bir sistem. Çünkü turistler otelden dışarı çıkmıyor. Otellerde yeme-içme ve dükkanlar olduğu olduğu için çarşıya gelme ihtiyacı duymuyorlar. Eskiden çarşı en azından Cuma günleri kalabalık olurdu. Hem her şey dahil hem de otobüslerin kişi başına iki dolar olması sebebiyle şimdi kimse çarşıya gelmiyor. Her şey dahil sistemi tamamen kaldırılmasa bile sadece öğle yemeği ya da kahvaltı olsa daha iyi olur. Yani en azından bir sınırlandırma olmalı. Bu sayede esnaf da sıkıntı çekmez.

'BU SİSTEM KALDIRILMALI'

HÜSEYİN TURUNÇ (ESNAF)

Her şey dahil sistemi esnaf olarak bizi gerçekten kötü etkiliyor. Çünkü otelde her şey olduğu için turistler otelden dışarı çıkmıyor. Çarşı esnafı da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Hiçbir kazanç elde edemiyor. Her şey dahil sisteminin artık kaldırılması gerekiyor. Özellikle 5 yıldızlı otellerde bu sistemin kaldırılması gerek.

'REHBERLER ALIŞVERİŞ YAPMAYIN DİYOR'

MUSTAFA AYIROĞLU (ESNAF)

Her şey dahille ilgili esnaflar olarak çok fazla şikayetimiz var. Esnaf bu durumdan şikayetçi ve her şey dahilin yanı sıra, otellerde bulunan dükkanlar, işyerleri, rehberler bunların hepsinin esnafa etkisi olumsuz. Esnaf her sene kirasını ve mal borcunu ödemekte zorlanıyor. Kredilerle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Her sene yüzlerce esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalıyor. Esnafın devlete sigorta, vergi borcu, mal sahiplerine de kira borcu var. Bunun 3 sebebi var. En büyük sebebi de her şey dahil sistemidir. İkinci nedeni ise her otelin karşısına çarşı yapılmasıdır. Pasta bölüne bölüne insanlar doyamıyor. Çünkü mevcut düzende 10 kişilik pasta 30'a bölünüyor. Üçüncüsü ise rehberler. Rehberler uçağın içinde, 'Esnaftan alışveriş yapmayın' diye turistleri uyarıyorlar. 'Esnaf sizi kandırır' diyorlar. Bizim esnaf olarak sorunumuz bir müşteriye fiyatı inandıramamak. Rehberler kendi tur şirketlerinin bağlı olduğu büyük firmalara götürmek için bunu yapıyor. Bu konuya el atılmalı diye düşünüyorum. Otellerin içindeki dükkanlar kapatılmalı. Turizmin kurtuluş reçetesi belli, her şey dahil sistemini bir anda olmasa da yavaş yavaş kaldırmak gerekiyor. Rehberleri de dizginlemek gerekiyor.

'ESNAF KİRA ÖDEYEMİYOR'

ÇETİN KARAKAŞ (ESNAF)

Turizm her sene her şey dahil sistemi yüzünden kötü geçiyor. Biz kira ödeyemiyoruz. Sezon başladı deniyor ama biz siftah bile yapamadık. Rehberler, 'Alanya’ya, merkeze indiğinizde esnaftan alışveriş yapmayın' dediği için biz iş yapamıyoruz. Toptancılara borçlu oluyoruz. Her şey dahil sistemi kaldırılmalı.