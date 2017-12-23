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Alanya'da esnafa önemli uyarı

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Vergi Usul Kanunu'ndaki değişiklikle basit usulde vergiye tabi esnafın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren defter-beyan sistemine kayıt olmalarının zorunlu hale getirildiğini açıkladı

Alanya'da esnafa önemli uyarı

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Vergi Usul Kanunu'ndaki değişiklikle basit usulde vergiye tabi esnafın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren defter-beyan sistemine kayıt olmalarının zorunlu hale getirildiğini açıkladı

23 Aralık 2017 Cumartesi 00:11
Alanya'da esnafa önemli uyarı
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AKKAYA, "17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Vergi Usul Kanunu'ndaki değişiklikle basit usulde vergiye tabi esnafın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren defter-beyan sistemine kayıt olmaları zorunlu hale getirildi. 30 Haziran 2018 tarihine kadar basit usule tabi tüm esnafın sisteme kayıt yaptırmış olmaları gerekiyor. Sistemin işleyişi içerisinde artık basit usule tabi esnafın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren gelir ve giderleri üçer aylık dönemler içerisinde elektronik ortamda defter ve beyan sistemine işlenecek. Tüm işlemler bakanlık tarafından oluşturulan bu veri üzerinden yapılacak. Kanunda belirtilen süre içerisinde sisteme kaydını yaptırmayan basit usulde esnafımıza usulsüzlük cezası uygulanacağı için esnafın belirtilen sürelerde kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Üyelerimiz konuyla ilgili detaylı bilgiyi odamız muhasebe servisinden alabilir" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Ali AkkayaAlanya Şoförler Odası Başkanı
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