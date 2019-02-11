Alanya'da esnafa kredi uyarısı

DARI yaptığı açıklamada “Esnaflarımıza kooperatifimiz kefaleti ile Halk Bankası’ndan kullandırmış olduğumuz yatırım kredisi yeniden verilmeye başlandı” dedi. İşyeri edindirme kredisinin amacını anlatan Darı, “Bu kredi, esnaf ve sanatkarımızın faaliyet gösterdikleri veya gösterecekleri işyerlerini satın almalarına imkan sağlamak amacı ile kullandırılmaktadır. İşyeri edindirme kredisinin limiti kişi başı 500 bin TL olup, 120 ay vadesi bulunmaktadır. Kamyoncu, minibüsçü, taksici esnaflarımızın mesleki faaliyetlerinde kullanmak amacı ile alacakları sıfır kilometre araçları için kişi başı limit 500 bin TL olup 84 ay vadeli olarak kullandırılacaktır. Kredinin üst limiti 500 bin TL olup, varsa işletme kredisi ve diğer hazine faiz destekli krediler dahil risk bakiyesi 500 bin TL’yi aşmayacaktır. Bu kredilerden faydalanmak isteyen esnaf ve sanatkarımızın en az 1 yıllık faaliyet süresini tamamlamış olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.