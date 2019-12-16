Alanya'da esnaf erteleme bekliyor

DEĞİRMENCİ, "E-fatura yıllık cirosu 500 milyon TL'yi aşan tüm firmalar için daha önce uygulanmaya başlamıştı. Ancak e-arşiv dediğimiz fatura sistemi var. Bu da 1 Ocak 2020 itibariyle başlayacak. Ancak biz yapmış olduğumuz temaslarda şunu gördük; esnafımız şu anda e-arşiv ve fatura sistemine hazır değil. Bu vesileyle biz uygulamanın ertelenmesini ve küçük esnafın da e-fatura sisteminden muaf olmasını istiyoruz. Çünkü burada kırsal kesimde bulunan esnaflarımız var, bilgisayar ve altyapıları hazır değil. Bildiğiniz üzere burada vergi mükellefi olan bir esnafımızın, bir başka vergi mükellefine keseceği faturadaki sınır 5 bin lira, vergi mükellefi olmayan bir başkasına keseceği sınır ise 30 bin lira, burada küçük esnafın yararı için bu limitleri de yukarıya çekebiliriz" dedi.

Genel itibariyle tarihin ertelenmesine vurgu yapan Başkan Değirmenci, "Altyapımız hazır değil. Limitlerin yükseltilmesi taraftarıyız ve küçük ölçekli esnafın e-fatura, e-arşiv sisteminden muaf tutulmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

ESNAF DURUMDAN NASIL ETKİLENİR?

E-fatura ile yılbaşından itibaren ticari ve mali hayattaki birçok belgenin artık elektronik ortamda düzenlenmesi gerekeceğine işaret eden Başkan Değirmenci, şunları söyledi: "Bilgisayarı olmayan esnaflarımız var, onlar ister istemez hızlı bir şekilde geçmek zorunda kalacaklardır. Esnafa maddi bir külfet oluşturacak. Bu sistem ertelenmezse veya değişiklik yapılmazsa esnaf mecburen uyum sağlamak zorunda kalacak. Biz bu süreçte esnafımıza destek olacağız" ifadelerini kullandı.