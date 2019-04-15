'Alanya'da esnaf düze çıktı'

-Kübra Duman

ALANYA esnafının, uzun bir aranın ardından borcu borçla kapatmak için değil, yeni yatırımlar için kredi kullanmaya başladığı bildirildi. Alanya Alaaddin Keykubat Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp, Alanya esnafının 2016-2017 yıllarında yaşadığı darboğazdan 2018’de kurtulduğunu, yaralarını büyük ölçüde sarıp düze çıktığını söyledi.

KREDİDE YÜZDE 163'LÜK ARTIŞ

ESNAFIN 2019’da yatırım ve kendini yenilemeye yöneldiğine işaret eden Yenialp "Esnafın kullandığı krediler bunun göstergesi. 2018’in ilk 3 ayında 9,5 milyon TL kredi kullanan esnaf, 2019’un aynı döneminde yüzde 163’lük artış oranıyla bu rakamı 27,5 milyon TL’ye yükseltti" dedi. Bir diğer kredi kooperatifi başkanı Akkaya da "Esnaf 2019'dan umutlu, yenilenme amaçlı kredi kullanımı da yüksek" dedi.