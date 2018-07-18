Alanya'da esnaf da ‘Ortadoğulu’ diyor

2018 TURİZMİNİN en yoğun günlerinin yaşandığı dönemde hem geride kalan iki yıla oranla Avrupa pazarının ivme kazandı hem de ülkeye Ortadoğuluların yatırımları dikkat çekiyor. 2015 yılından bu yana turizm sektörünü kötü etkileyen Avrupa ve Rusya pazarında yaşanan krizde ilaç gibi gelen Ortadoğu pazarına mensup iş adamlarının Alanya için yaptığı yatırımlar, Alanya esnafının da yüzünü güldürdü.

‘YATIRIMLAR HERKESE KAZANDIRIR’

ALİ BUHUR (ZÜCCACİYECİ)

Aslında İlk tercihim Avrupalı yatırımcıdan yana. Fakat Türkiye’ye para girişi de gerekiyor. Sektörlerde veya branşlarda herhangi bir ihtiyaç varsa, parada getiriyorsa, iş bilen, medeni kişilerin Alanya’ya yatırım yapması herkesi sevindirir. Ben Ortadoğulunun da gelmesinden yanayım. Yatırım yapmaları güzel bir şey. Demek ki Alanya gözde ve tercih edilen bir şehir. Eğer bu yatırımlar Alanya’ya para getiriyorsa bundan esnaf da kazanç sağlar.

‘ALANYA HAREKETLENİR’

CİHAN KUMAŞ (TEKSTİLCİ)

Sıcak para girişi ülkemiz için her zaman daha iyi. Aynı zamanda Alanya’mız için de çok iyi olur. Bence milleti, dili, dini gibi ayrımlar yapmadan önce insanlığı önemli. Ortadoğulu da gelebilir, Avrupalı da. Önemli olan kaliteli insanların gelmesi ve para akışının sağlanması. Bu Alanya’yı hareketlendirir. Bana göre Ortadoğuluların yatırım yapması güzel bir şey.

‘ORTADOĞULU YATIRIMCILARI TERCİH EDİYORUZ’

TALİP AKÇA (KUYUMCU)

Son dönemde daha çok Ortadoğulu yatırımcıları tercih ediyoruz. Onların Alanya’ya yatırım yapmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Avrupalı yatırımcılar çok büyük kültürler, değişimler getiriyorlar. Ortadoğulu yatırımcılar da daha çok nakit akışı olduğu için Ortadoğulu yatırımcıların Alanya’da yatırım yapmalarını esnaf olarak isteriz. Piyasalarda bu şekilde daha çok hareketlilik olacağını düşünüyorum.

‘ORTADOĞULU GELSİN İSTERİM’

MEHMET MERAL (TADİLATÇI)

Ortadoğulu yatırım yapsın ki şehirde hareketlilik olsun. Şu anda ekonomik sıkıntı var. Esnaf da, halk da para dönmüyor. Yatırım yapılsın, turist gelsin de Avrupa, Asya, Ortadoğu fark etmez. Alanya turizm ağırlıklı bir yer. Sanayi sektörü fazla gelişmemiş. O yüzden Ortadoğulu yatırımcılar gelsin isterim.

‘ORTADOĞULU YATIRIMCILARI DEĞERLENDİRELİM

ŞULE BABADOĞAN (PASTANECİ)

Alanya’nın şu an nakit paraya ihtiyacı var. Ben esnaf kızıyım ve yıllardır esnaflık yapıyoruz. Hiç bu kadar uzun bir ekonomik kriz yaşamamıştık. 4 yıldan beri bitmeyen bir kriz var. Kimsede nakit akışı yok. Bence paranın geleceği yerleri seçelim. Yani şu anda Ortadoğulu yatırımcıları değerlendirmemiz gerekiyor.

