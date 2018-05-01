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Alanya'da emeklilerin 'ikramiye' tepkisi

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından Dim TV vatandaşlara düşüncelerini sordu

Alanya'da emeklilerin 'ikramiye' tepkisi

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye verileceğinin açıklanmasının ardından Dim TV vatandaşlara düşüncelerini sordu

01 Mayıs 2018 Salı 21:51
Alanya'da emeklilerin 'ikramiye' tepkisi
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BAKANLAR Kurulu sonrası alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde biner lira ikramiye verileceğini söyledi. Dim TV (dimtv.tv), Alanya halkına konu hakkındaki fikirlerini ve bunun bir seçim yatırımı olup olmadığını sordu. İşte düşünceler: 

'HİÇBİRİSİNE İNANMIYORUM'

HASAN ULUTAŞ (EMEKLİ)

Seçimlere 2 aydan az bir süre kaldı. Geçen sene de aynı şekilde emeklilere şu verilecek, bu verilecek diye vaatte bulunuldu ama hiçbir şey yapılmadı. Bunlar birkaç tane oy kurtarmak için söylenen sözler. Madem yapacaklar, resmi bir yazı çıkarsınlar, meclise götürsünler ki ben de bunlara inanayım. Şu anda hiçbirisine inanmıyorum. 

'EMEKLİNİN PARASI AZ'

NURETTİN ÖCAL (EMEKLİ)

Emeklinin zaten parası az. Bunu bir yardım olarak veriyorlarsa çok memnun olurum. Önümüzde bir seçim var, seçimden önce niye bunu yapmadılar? Demekki bu seçime bir yatırım ama bunun devamı gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum. Seçim sonrasında bu vaatler yapılıyorsa demek ki oy için söylenen boş sözler değil. Eğer vaatler yerine getirilmezse bunun bir seçim yatırımı olduğunu orada anlayacağız.

'SEÇİM YATIRIMI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

ABDULLAH BOZ (ESNAF)

Bu görünüş itibariyle alenen bir seçim yatırımı. Çünkü böyle bir şey önceki bayramlarda yapılmamıştı. 24 Haziran'da seçim olacağı için böyle bir girişimde bulunduklarını düşünüyorum. Benim kendi görüşüm şu, bu durumu bir seçim yatırımı olarak görüyorum. Oy potansiyelindeki durumu düzeltip, biraz daha yukarı seviyelere çıkarmak için bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum.

'EMEKLİ MAAŞINA HİÇ ZAM YAPILMIYOR'

NABİ GÖKKOCA (EMEKLİ)

Bu seçim yatırımından başka bir şey değil. Emeklinin maaşına zaten hiç zam yapılmıyor. Enflasyon karşısında emeklinin parası adeta eriyor. Enflasyon düşük, yüzde 10 diyorlar ama aslında daha yüksek. Bence yüzde 50'lerde bir enflasyon rakamı var. Enflasyon bilerek düşük gösteriliyor. Tepki toplamamak için. 

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Emeklilere RamazanKurban BayramlarıDim TvVatandaşlar
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