Alanya'da 'ekmek' muamması

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam öncülüğündeki fırıncılar dün ekmek zammı konusunda masaya oturdu. Görüşmenin ardından Başkan Yücel "200 gram ekmek 1 TL'den satılırken 1.25 TL'ye çıkarıldı. Biz ekmeğin 250 grama çıkarılması ve 1.25 TL'den satılması konusunda mutabakata vardık" dedi.

AESOB'TAN AÇIKLAMA

Yeni Alanya, gramaj artışından dolayı zam içermeyen mutabakatı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere'ye sordu. Dere "Bu durumda fırıncı için değişen bir şey yok. Alanya dışında Antalya'nın tüm ilçelerinde 200 gram ekmek 1 TL'den satılıyor ancak onlar da zam istiyor. Bu durumu pazartesi günü masaya yatıracağız" dedi.

'BASKILARDAN YORULDUK'

Mutabakat görüşmesinde yer alan Fırıncılar Derneği Başkanı Sağlam ise, Yeni Alanya'nın soruları üzerine "Bir mutabakata varıldı ama yine zarardayız. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz ama bu fiyata bu işin altından kalkmak imkansız. Umarız süreç uzamaz" dedi. Siyasi kulislerde ise "Yücel, fırıncıları zamsız nasıl ikna etti?" sorusunun yanıtı aranıyor.