Alanya'da ekmeğe zam geldi! İşte yeni fiyatı

DEMİR, 240 gram ekmeğin 10 Aralık itibariyle 1.50 liradan satılacağını duyurdu. Demir, “Fırıncı esnafımız uzun zamandır yapılan tüm zamlara rağmen fedakarlık göstererek ekmeğe zam yapmamıştı. Gönül ister ki hiç bir şeye zam yapılmasın. Ancak un, işçi, mazot, elektrik, nakliye, kira, sigorta gibi maliyetlerin yükselmesi nedeniyle ekmeğe zam kaçınılmaz olmuştur. Fırıncı esnafımızın taleplerini Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne gönderdik. Onlar da gerekli görüşmeleri yaparak, Ticaret Bakanlığı’ndan izin alarak 240 gram ekmeğin 1,50 liradan satılmasına izin verdi. 10 Aralık Salı günü itibariyle yeni fiyat uygulanacaktır” dedi.