Alanya'da e-fatura tepkisi

Uğur KANBEROĞLU

VERGİ Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 30923 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığını ve 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile belirli meblağlar için e-fatura döneminin başlayacağını belirten Yaman, "Yayınlanan tebliğde görüyoruz ki, vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil 30 bin TL, vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil 5 bin TL ve üzeri faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirilmektedir. 2019 yılında senelik 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı sağlayanlara da 1 Ocak 2020 itibari ile e-fatura kullanma zorunluluğu getiriliyor. Yine bu tarihten itibaren vergiye tabi iki kurum arasında kesilecek bir faturanın tutarı 5 bin TL ve üzerinde ise e-arşiv faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden kesilmesi zorunluluğu doğuyor. Böylece sektörümüzün başlıca gelir kaynağı olan fatura, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi gibi resmi evrak basımları devre dışı bırakılıyor. Bu kanun ile matbaacılık sektörü bitme noktasına gelmiştir. 2020 itibari ile mükelleflerin e-fatura uygulamasına geçecek olması ile ‘Maliye Anlaşmalı Matbaa’ dönemi sona erecektir. Hatta duyumlarımıza göre 2023 yılında meblağ gözetmeksizin bütün faturaların GİB üzerinden e-fatura olarak kesileceği söylenmektedir. Alanya'da 32, Antalya'da 227, ülke genelinde 13 bin 17 matbaa kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Bizler de yüksek meblağlarda kesilen faturaların takibi açısından bunun gerekli bir sistem olduğunun farkındayız. Düzen ve takip için geçilmesi elzem ise hükümeti destekleriz. Ama bizlerin de mağdur edilmemesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Şahin ve Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Sayın Hüseyin Gürbüz önderliğinde, kendimizce eksik gördüğümüz, yada yapılmaması gerekenleri ve taleplerimizi içeren bir dosya ile Ankara'ya gideceğiz. Başta Alanya'nın gururu Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme taleplerimiz olacak" dedi.

MATBAACILARIN İSTEKLERİ

- GİB üzerinden kesilen e-fatura çıktılarının anlaşmalı matbaa tarafından kağıtlara basılması.

- Her türlü anonim şirket, limited şirket ve gerçek usul mükelleflerinin evraklarınının yanısıra basit usuldeki mükelleflerin faturalarını da anlaşmalı matbaalarca basılmasının sağlanması.

- Ülkemizde kağıt fabrikalarının kurulumunun teşvik kapsamına alınması.

- KDV'si yüzde 8 üzerinden alınan 1. hamur kağıtların matbaadan çıkışı yüzde 18 ile yapılmaktadır. Burada oluşan orantısızlığın çıkış yaparken de KDV'nin yüzde 8'e düşürülerek giderilmesi.

- Resmi işlerin Alanya'dan yapılması. Maliye anlaşması için yılın son haftası, yeni yılın defterlerinin tasdik için, yeni yılın ilk haftası ise eski defterlerin kapatılması için, ocak ayının ikinci haftası teminat ve imza için, şubat ayının ikinci haftası anlaşma belgelerini almak için olmak üzere en az 4 defa Antalya Defterdarlığı'na gitmek zorunluluğu var. Ayrıca basılan bir evrağın müşteriye teslim edilememesi halinde iptali için de Defterdarlığa götürülerek iptal etme zorunluluğu var. Bütün bu işlemlerin Alanya da yapılmasının sağlanması.

