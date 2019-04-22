Alanya'da dövizle kira tam gaz

ÖZEL HABER/RAMAZAN ÖZDEMİR

RESMİ Gazete'de 13 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayınlanan deklarasyonda "Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde bedeller döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacaktır" denmişti. Bu karara sevinen Alanya esnafı, yüksek sezon öncesi yeni sözleşme için dükkan sahiplerine gidince şok oldu.

'DÜKKAN SAHİPLERİ DİNLEMİYOR'

ESNAF odası başkanlarından Yenialp "Esnafa yine dövizle kira dayatılıyor, döviz üzerinden kontratlar yapılıyor. Esnafın yanında olmaya çalışıyoruz" derken, Demir "Dükkan sahipleri gizli anlaşmalar yapıyor, 'Döviz olacak' diyor. Şaşkınız" dedi. Değirmenci ise "Bu yasal bir karardı. O nedenle bu karara uymayanlar suç işliyor" şeklinde konuştu.