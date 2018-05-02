Alanya'da döşemeci isyan etti

Ceren ŞAHİN

SANDALYE, koltuk, kanepe, yatak ve benzeri mobilyaların iskeletlerinde yay, kolon ve dolgu gereçlerini kumaş, deri gibi malzemelerle kaplayan döşemecilere Alanya’da talep yoğun lakin döşemecilikle uğraşan meslek erbaplarının en temel sorunu ‘alt eleman’ eksikliği. Mesleki eğitim sağlayan okul ve kurumlara yönelik başvuruların azalması Alanya’da döşemecilik mesleğini de etkiliyor. Mesleğin mutfağında yetişerek gelen ve 32 yıldır döşemecilik mesleğini icra eden Gözde Koltuk Döşeme’nin sahibi Faruk Bacaksızoğlu mobilya sektörüne, döşemecilik mesleğine ve iş imkanlarına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde “Teknolojik anlamda makineleşmeye bağlı olarak mobilya üretimi arttı lakin eski kalitede üretimler söz konusu değil. Bir mobilyada dikkat edilmesi gereken en önemli şey iskeletidir. Sonrasında da mobilyada kullanılan süngerin kalitesi gelir. İnsanlar iskeleti sağlam olan mobilyalarını döşemeciler aracılığı ile kaplatmayı tercih ediyor çünkü kullandığımız süngerler piyasa mobilyalarında kullanılan süngerlerden daha kaliteli. Turizm bölgesinde yer alan Alanyamızda oteller de mobilyalarını değiştirmek yerine döşemecilere yeniletmeyi tercih ediyorlar. Mesleki anlamda bizim için birinci kural teslim tarihidir. Döşemecilikte insanların en çok dikkat ettiği şey hızlı ve gününde teslimattır. İşini güzel yapan ve zamanında teslim eden döşemeciler için işler son derece yoğun” şeklinde konuştu.

‘MESLEKİ EĞİTİME TALEP HIZLA AZALIYOR’

Mesleki eğitim veren okullara talebin azaldığına dikkat çeken Bacaksızoğlu, eğitim sistemine ve değişen toplum yapısına bağlı olarak ‘çırak’ yetişmediğinin altını çizerek “Bizler işin mutfağında yetiştik. Her meslekte olduğu gibi el becerisi gerektiren döşemecilikte de çıraklık oldukça önemlidir. Eskiden anne ve babalar çocuklarını okul tatillerinde, çalışma hayatını öğrenebilsinler diye çırak olarak tanıdıkları dükkanlara verirlerdi. Lakin günümüzde durum böyle değil. Meslek erbabı yetişmiyor. Mesleki anlamda var olan alt eleman açığının çözümüne yönelik meslek odaları çalışma yürütmeli” dedi.

‘KIRSALDA GENÇLER BİLİNÇLENDİRİLMELİ’

Bacaksızoğlu, sorunun çözümüne yönelik, ülke ekonomisi ve mesleki üretkenlik üzerine eğitim sisteminin gözden geçirilmesi ve mesleki eğitim kurumlarının günümüz eğitim sistemi içerisinde yeniden yapılandırılması gerektiğine vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ve meslek odalarının bir araya gelerek mesleki eğitime yönelik talebi arttırabilmek adına çalışma yürütmesini talep eden Bacaksızoğlu “Özellikle kırsal kesimde mesleğe eğilimi olan gençlerin bilinçlendirilmesi ve bu yönde eğitilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘İLGİLİ BAKANLIKLARA TALEPTE BULUNDUK’

Yeni Alanya’nın çırak sıkıntısına ilişkin sorularını yanıtlayan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir “Mesleki eğitime yönelik açık ciddi oranda artıyor. Alt eleman yetişmiyor. Bu soruna yönelik bakanlıklara öneri ve taleplerimizi sunduk. Çözümüne ilişkin çalışmaların içerisinde yer alıyoruz” dedi.