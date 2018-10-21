Alanya'da 'Dolar' inadı

Yasin ARAZ

ABD ile yaşanan kriz sonrası hızla yükselen dolara tepki olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dolarla ticareti bitireceğiz. Kiralarda TL'ye dönüş yapılacak" demişti. Aradan uzunca bir süre geçmesine karşın Alanya'daki dükkan sahiplerinin dövizle kiraya devam ettiği, karşı çıkan kiracıların ise kapının önüne konulmakla tehdit edildiği belirtildi. Esnafların durumdan şikayetçi olduğunu belirten oda başkanları, dükkan sahiplerine seslenerek "Bu dönüş yapılacak. Direnmek fayda etmeyecek" dediler.

'DÜKKANIMI BOŞALT' TEHDİDİ

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, yaptığı açıklamada dükkan sahiplerine seslenerek inatlarından vazgeçmeleri çağrısında bulundu. Demir, "Esnaflar dükkan sahipleriyle uğraşıyorlar. Birisi TL'den vermem diyor, birisi dolardan almam diyor. Anlaşmaya çalışıyorlar. Diretmenin alemi yok, bunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bu böyle olacak. Önümüzdeki günlerde bu daha da netleşir. Bazı dükkan sahipleri direten kiracıya 'Boşalt dükkanımı' diyor, bir şekilde bu dönüş sağlanacak. Diretmenin kimseye yararı yok" dedi.

'DÖVİZDEN VAZGEÇMİYORLAR'

Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar da, esnaflarda TL ile kiralamaya ciddi bir eğilim olduğunu ancak mülk sahiplerinin dövizde direttiğini ifade etti. Tabaklar "Kimse bu sistemin nasıl işleyeceğine hakim değil, belirli bir kur mu baz alınacak, yoksa sözleşme tarihindeki kurlar mı kimse bilmiyor? Dövizle kazananlar haliyle dövizden vazgeçmek istemiyor. Ancak bu konu yargıya taşınmadan herkesin bir an önce anlaşmalarını da yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

