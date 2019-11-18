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Alanya'da 'balon' sevinci: Artık yeni gelir kapısı

Akdeniz’de sayıları giderek artan balon balıkları yüzünden kıyı balıkçılığı ve balık faunası yarı yarıya düştü. Alanyalı balıkçılar “Balon artık zehir değil, ilaç olacak” diyen Bakan Pakdemirli’ye destek vererek ‘Harekete geçiyoruz’ dediler

EKONOMİ 18.11.2019, 23:22 19.11.2019, 00:32
Alanya'da 'balon' sevinci: Artık yeni gelir kapısı
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Ceren ŞAHİN

BALON balıkları servetimiz mi oluyor? Akdeniz’de sayıları giderek artan ve herkesin kabusu olan balon balıkları kansere deva olacak. III. Tarım Orman Şurası’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Balon balığı için Kanada’nın kanser ilacı yapımına dair 5 bin tona kadar bir talebi söz konusu. Balon balığı zehir saçmayacak, balon balığı ilaç olacak diyoruz" dedi. Balon balıklarıyla başı dertte olan Alanyalı balıkçılardan projeye tam destek geldi. 
‘KIYI BALIKÇILIĞINI YARI YARIYA DÜŞÜRDÜ’
2000’li yılların başında Akdeniz’e gelen balon balıklarının sayıları giderek artıyor. Balon balıkları en çok da balıkçıları canından bezdiriyor. Balon balıkları yüzünden kıyı balıkçılığı son 10 yılda yarı yarıya düşerken, günümüzde kıyı balıkçılığı yapan yalnızca 102 kayıtlı balıkçı bulunuyor. Balıkçıların ağ ve misinalarını yiyen balon balıkları, sığ sulardan 25 metre derinliklere dek balıkçıların kabusu oluyor. 
‘BALIKÇILAR KORKULARINDAN AĞ ATAMIYOR’
Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Çakır, Yeni Alanya’ya yaptığı değerlendirmede “Balıkçılar şu anda balıkçılığı bırakma noktasına geldi. Balon balıkları 2002’den sonra birden çoğalmaya başladı. Daha önce sığ sularda 5-10 metre ilerideydi. Şu anda 250 metre derinlikte bile varlığını sürdürebiliyor. Akdeniz’e iyice adapte oldular. Oltaları yiyor, misinaları yiyor. Eskiden sabaha kadar ağ atar, balık avlardık. Şimdi 2 saat duramıyoruz suda. Eskiden akşamdan atar sabahtan toplardık. Çünkü ağları paramparça yapıyor, makasla kesmiş gibi” dedi.  
‘HEM BİZİM, HEM DE FAUNANIN YARARINA’
Çakır, bakanlık tarafından projelendirilen ve balon balıklarının ihracını öngören projeye tam destek vereceklerini de ifade etti. Balıkçılara ekmek kapısı olacağını da ekleyen Çakır, “Duyduğumuz kadarıyla Kıbrıs ve Yunanistan’da balon balığının adedi veya kilosu karşılığında balıkçılara belli miktarlarda bedeller ödeniyor. Böylece hem popülasyon dengesi sağlanıyor, hem de balıkçılar için ekmek kapısı oluyor. Ülkemizde de bakanlık tarafından böylesi bir uygulama gerçekleştirilirse balıkçılar büyük bir dertten kurtulmuş olur. Yanı sıra Akdeniz’de bulunan balık faunasına yararları olur. Zira balon balıkları yüzünden balık faunamız da ciddi oranda azalmış durumda. Bizi balıkçılıktan soğutan, balıkçı sayısını azaltan bu balığa bir an evvel bir çare bulunmalı. Yunus balığı bir taraftan, balon balığı bir taraftan balıkçılık yapacak halimiz kalmadı” şeklinde konuştu. 
‘BİZ CANIMIZDAN BEZDİK! MESLEĞİ BIRAKTIK’
Balıkçılığı balon balıkları yüzünden bıraktığını söyleyen Faruk Güler, “Beni balıkçılıktan bıktırdı ve bıraktırdı. İnanın benim boylarımda olanlarına bile rastladım. Çok keskin dişlere sahip. Ağlarımızdan misinalarımıza varana dek her şeyi yiyorlar. Bizleri ciddi zarara uğratıyorlar. Altılı ipi bile tek seferde parçalayabiliyorlar. Benim tüm malzemelerimi parçalamışlıkları var. Ben bezdim. Mesleği bıraktım” dedi. Balıkçılığa ara veren İbrahim Yüksel de “Balon balığı maalesef kıyı balıkçılığını bitirdi. Balon balığı misinayı, metal kurşunları bile yutuyor. Önüne geleni koparıyor. Ben de balon balıkları yüzünden mesleğe ara verenlerdenim” diye konuştu. 
‘EN BÜYÜK BALIK YERİNE BALON AVLAYALIM’
Kıyı balıkçılığı yapan Metin Bahadır da kooperatife çağrıda bulunarak “Diğer balıkların neslinin tükenme sebebi balon balığıdır. Balıkçılar için de büyük sorun. Takımı kesiyor, ağları yok ediyor, balıkları yiyor ve ne varsa yok ediyor. Geçtiğimiz günlerde ‘En Büyük Balığı Tutma Festivali’ düzenlendi. Bu festival gibi balon balıkları için de bir organizasyon düzenlenebilir. ‘Balon Balığı Toplama Festivali’ gibi yapılsa daha iyi olmaz mı? Kooperatifimiz bu anlamda ön ayak olabilir. Mutlaka bir önlem alınması gerekiyor. Balık çeşitleri yüzde 50 oranında azaldı. Balon balığı popülasyonunun dengelenmesi şart. Bu anlamda bakanlık tarafından atılacak adımlar da çok önemli. Hepimiz dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
1 GRAMI 6,5 MİLYON TL
Çukurova Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre; ilaç sanayisinde kullanılan ve balon balıklarında mevcut “Tetrodotoksin” adlı zehrin 1 gramı, 1 milyon avroyu (yaklaşık 6,5 milyon TL) buluyor. Balon balıklarının derisinde, kas yapısında, iç organlarında, karaciğerlerinde yer alan, kanser tedavisinde kullanılan bu zehir, Bakanlık tarafından yapılacak çalışmalarla ülkemiz için ciddi gelir kapısı olacak.


 

#balık faunası #Alanyalı balıkçılar #Bakan Pakdemirli #Akdeniz
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