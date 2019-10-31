Alanya'da Balık Hali esnafı isyan etti: Üvey evlat mıyız?
Alanya Balık Hali içler acısı bir durumda. Yerel seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden hal esnafları idari yetki birimlerini eleştiri yağmuruna tuttu
CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER
ALANYA Balık Hali’nin kaderine teslim son hali hem esnafın, hem de vatandaşın canına tak etti. İdari yetki birimlerini balık haline davet eden esnaf “Gelsinler görsünler. İçlerine siniyorsa diyecek bir şeyimiz yok” dediler.
ESNAFTAN BELEDİYEYE ÇAĞRI
Balık halinde yığılıp kalan çöplerin kokusu balık halini etkisi altına alırken, kent imajını da olumsuz yönde etkiliyor. Balık Hali turist ve yerleşik yabancıların da uğrak mekânları arasında yer alıyor. Hal esnafı tezgahlarını güneşten ve yağmurdan el yordamıyla korumaya çalışıyor. Balıkları güneşten korumak için şemsiye kullanmak zorunda kalan esnaf “El insaf. Balıkları güneşten korumak için şemsiye kullanıyoruz. Şu halimize bakın. Hele hele yağmur yağınca hepten rezil oluyoruz” diyerek belediyeden ivedilikle kalıcı bir çözüm bulması için yardım istediler.
‘BALIK HALİ ÜVEY EVLAT MI?’
Balık Hali esnaflarından Riyat Dinçer Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Güneş ve yağmur olduğu gibi tezgahların üzerinde. 2 senedir çözüm bulunamıyor. Tek istediğimiz belediyenin acil bir şekilde çözüm bulması. İnanın yağan yağmurların ardından 10 gündür arıyoruz. Yağmur olduğu gibi içeride, bütün lambalarımız yandı. Her ne kadar bildirsek de ne gelen var, ne giden. Korunmak için esnaf bir olup el yordamıyla brandalar geriyor. Bu görüntü ne bize, ne de Alanya’ya yakışmıyor. Balık Hali öksüz mü? Üvey evlat mı?” şeklinde konuştu.
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