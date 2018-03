Alanya'da balık bol müşteri yok

Erkan UYSAL

ALANYA Balık Hali'ne durgunluk hakim. Hal'e yerli vatandaşlardan çok Rus turistlerin geldiğini belirten esnaf, vatandaşa balık tüketmeleri çağrısında bulundu.

Hal'e günlük taze balık geldiğini aktaran esnaf, mercan, çupra, turna, kuzu balığı, kubbes, kefal ve mırmıra ilgi olduğunu kaydetti. Bazı esnafın görüşleri şöyle:

Riyad Dinçer

"Balık satışları şu an çok düşük. Av yasağı var. Alışveriş merkezleri de işlerimizi etkiliyor. Vatandaşlar AVM'lere akın ediyor. Balık Hali'ndeki balıklar pahalı değil. Balık Hali'ne günlük taze balık geliyor ama insanlar bunu bilmiyor. İnsanlar AVM'lere gidip burada satılan çiftlik balıklarını satın alıyor. Buraya günlük taze balık geliyor ama vatandaş gelmiyor. Balık Hali'ne sadece esnafın şikayet ettiği Rus turistler geliyor. Şu an Ruslar, yerli vatandaştan daha çok balık tüketiyor. Ruslar da gelmeseydi bu sene dükkanları kapatıp gidecektik. Balık çeşidimiz çok ancak Alanya'da balık kültürü yok. Balık kültürü olsa Balık Hali dolar. İnsanlar bunu bilmiyor. Vatandaş sadece kültür balıklarını alıyor. Vatandaşa çağrı yapıyorum. Balık Hali'ne gelin."

Ali Nural

"Alanya da genel olarak maddi bir kriz var. 'Turizm patlaması var' diyorlar ama bunun esnafa hiçbir faydası yok. Havaların sıcak olmasından dolayı vatandaş yaylalara gidiyor. İnsanlar dışarıya fazla çıkmıyor. Bunun yanında balık yasağı var. Yasağın geçerli olması nedeniyle vatandaş Balık Hali'ne gelmiyor. İnşallah bundan sonra gelir. Fiyatlarımız normal. Fazla bir artış yok. Vatandaşı balık yemeye davet ediyoruz."

Metin İtegüner

"Balık satışlarımız iyi değil. Ramazan Bayramı bizim için biraz iyiydi. Sonra işlerimizde düşüş oldu. Bunun nedenlerine bakınca belki halkın alım gücünde bir düşme olmuş olabilir. Turizmin istendiği gibi gitmemesi olabilir. Turizm iyi olacak ki gelip bizlerden balık alsınlar. Onlar yoksa biz de yokuz. Bunlar birbirine bir zincirin halkası gibi bağlı. Fiyatlarımızda çok yükselme yok. Vatandaş balık yesin. Sigara içeceklerine balık yesinler. Bir paket sigara balıktan daha pahalı. Bir kilo balık 10-15 TL arasında değişiyor."

Mustafa Çakır

"Balık olsa satışlar iyi olacak ama balık az olduğu için tezgaha gelenler de hemen satılıyor. Fazla balık yok. Genelde çupra ve levrek var. Şu an mercan, çupra, turna, kuzu balığı, kubbes, kefal ve mırmıra ilgi var. Fiyatlar normal. Rus turistler genelde karides ve kalamar alıyor. Alman ya da diğer turistler Balık Hali'ne pek gelmiyor. Yerli turistler geliyor. Onlar da donmuş balık satın alıyor. Herkese balık yemelerini tavsiye ediyorum."