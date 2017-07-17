Alanya'da balık bol müşteri yok

Erkan UYSAL
ALANYA Balık Hali'ne durgunluk hakim. Hal'e yerli vatandaşlardan çok Rus turistlerin geldiğini belirten esnaf, vatandaşa balık tüketmeleri çağrısında bulundu.
Hal'e günlük taze balık geldiğini aktaran esnaf, mercan, çupra, turna, kuzu balığı, kubbes, kefal ve mırmıra ilgi olduğunu kaydetti. Bazı esnafın görüşleri şöyle:
Riyad Dinçer
"Balık satışları şu an çok düşük. Av yasağı var. Alışveriş merkezleri de işlerimizi etkiliyor. Vatandaşlar AVM'lere akın ediyor. Balık Hali'ndeki balıklar pahalı değil. Balık Hali'ne günlük taze balık geliyor ama insanlar bunu bilmiyor. İnsanlar AVM'lere gidip burada satılan çiftlik balıklarını satın alıyor. Buraya günlük taze balık geliyor ama vatandaş gelmiyor. Balık Hali'ne sadece esnafın şikayet ettiği Rus turistler geliyor. Şu an Ruslar, yerli vatandaştan daha çok balık tüketiyor. Ruslar da gelmeseydi bu sene dükkanları kapatıp gidecektik. Balık çeşidimiz çok ancak Alanya'da balık kültürü yok. Balık kültürü olsa Balık Hali dolar. İnsanlar bunu bilmiyor. Vatandaş sadece kültür balıklarını alıyor. Vatandaşa çağrı yapıyorum. Balık Hali'ne gelin."
Ali Nural
"Alanya da genel olarak maddi bir kriz var. 'Turizm patlaması var' diyorlar ama bunun esnafa hiçbir faydası yok. Havaların sıcak olmasından dolayı vatandaş yaylalara gidiyor. İnsanlar dışarıya fazla çıkmıyor. Bunun yanında balık yasağı var. Yasağın geçerli olması nedeniyle vatandaş Balık Hali'ne gelmiyor. İnşallah bundan sonra gelir. Fiyatlarımız normal. Fazla bir artış yok. Vatandaşı balık yemeye davet ediyoruz."
Metin İtegüner
"Balık satışlarımız iyi değil. Ramazan Bayramı bizim için biraz iyiydi. Sonra işlerimizde düşüş oldu. Bunun nedenlerine bakınca belki halkın alım gücünde bir düşme olmuş olabilir. Turizmin istendiği gibi gitmemesi olabilir. Turizm iyi olacak ki gelip bizlerden balık alsınlar. Onlar yoksa biz de yokuz. Bunlar birbirine bir zincirin halkası gibi bağlı. Fiyatlarımızda çok yükselme yok. Vatandaş balık yesin. Sigara içeceklerine balık yesinler. Bir paket sigara balıktan daha pahalı. Bir kilo balık 10-15 TL arasında değişiyor."
Mustafa Çakır
"Balık olsa satışlar iyi olacak ama balık az olduğu için tezgaha gelenler de hemen satılıyor. Fazla balık yok. Genelde çupra ve levrek var. Şu an mercan, çupra, turna, kuzu balığı, kubbes, kefal ve mırmıra ilgi var. Fiyatlar normal. Rus turistler genelde karides ve kalamar alıyor. Alman ya da diğer turistler Balık Hali'ne pek gelmiyor. Yerli turistler geliyor. Onlar da donmuş balık satın alıyor. Herkese balık yemelerini tavsiye ediyorum."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Rahat rahat dolaşıp balık bakamıyoruz ki balıkçılar hemen önümüze atlayıp buyur abi buyur abla 1 kere bile rahat rahat eşimle gidemiyorum zorla satmaya çalışıyorlar biraz düzen müşteriye saygı olmalı
Fiyat etiketi olmaması, garip pazarlık diyalogları hele ki yanımız da misafirler varken şekilden şekile giriyorum, git hipermarkete yarı fiyatına ister çiftlik, ister deniz balığı alıyorum, daha çok düşünün SİZ
Ağlarsınız öyle vatandaş geldi mi iyi balığa 60-70 lira dersiniz vatandaş enayimi Bide yazmışsın 10-15 lira diye
Ne 10-15 gittiğimiz zaman 30 tl den aşağı balık yok kaç defa kokmuş balığı bana sattılar zabıtanın balık halini sürekli denetimden geçirmesini istiyorum etiket metiket yok tipine bakıyorlar iyi giyinmişsen sata bildiklerine lütfen oraya belediye başkanımız bi çeki düzen versin çok pahalı para kolay kazanılmıyor saygılar.
hem fiyat olarak hemde tazelik bakımından balıkçı esnafı güven vermiyor bu yüzden büyük marketleri tercih ediyorum. balıkçı esnafı ne ektiyse onu biçiyorlar, isyan etmesinnler
Önceki sene kışın hamsi aldım temizleyelim dediler arka tarafta aldığım balığı bayat balıkla değiştirmişler eve geldim balığın yarısını çöpe attık.Bir daha da balık almadım.İyiki metro Kipa vb marketler var.Bindiğiniz dalı kestiniz.
Kestel. Mahmutlar tarafına da bir balık hali lazım. Fakat var olan gibi değil tabi ki. Var olan balık halindeki esnaf hiç güven vermiyor.
Kimgidicek hale ha a girsen çıkamıyorsun araçla aydında ki gibi pazarlarda satılsında yiyelim 12 sene oldu taşınalı doğru dürüst balık görmedim