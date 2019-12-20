banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Alanya'da avokadoya talep çok

Ocak ayı itibariyle halde avokado fiyatlarının 5 TL’yi bulacağını söyleyen Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Sevilgen, besin değerine bakıldığında avokadonun düşünüldüğü kadar pahalı olmadığını ifade etti

EKONOMİ 20.12.2019, 21:52 20.12.2019, 23:35
Alanya'da avokadoya talep çok
banner404

Dilan DÜNDAR

ALANYA Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, artan avokado fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sevilgen, hava şartlarının uygun olmamasından dolayı bu sene avokado hasadının biraz erken bittiğini söyledi. Başkan Sevilgen, "Şu an Fuerte dediğimiz Alanya avokadosunun son hasat dönemi geldi. Bu cinslerin fiyatı şu an halde 4.5 TL yalnız ocak ayı itibariyle fiyatlar 5 TL'yi rahat bir şekilde bulacaktır" dedi. Avokadonun rekoltesinin geçtiğimiz yıla oranla bu yıl hava şartlarından dolayı yüzde 15 ila yüzde 20 civarında eksik olduğunu söyleyen Sevilgen, avokadonun Türkiye'de bilinirliğinin arttığını söyledi. Başkan Sevilgen, "Ülkemizde yaklaşık nüfusun yüzde 30'luk bir dilimi avokadoyu biliyordu, şu an ise yüzde 40’ı tanıyor. Avokadoya olan talep çok fazla, fakat hava şartları dolayısıyla üretimde eksiklikler var. Geçtiğimiz yıl bu aylarda avokadonun adeti 2.5, 3.5 TL’den satılıyordu. Şu an 4.5 TL ancak beklentimiz ocak ayı içerisinde 5 TL olması yönünde" diye konuştu.
‘ÜRETİM TALEBİ KARŞILAMIYOR’
Avokado ihracatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sevilgen, "Üretim talebi karşılamıyor. Bizim bu sene ihracatta yaşadığımız en büyük sıkıntının bir tanesi de eksik üretim olmasından dolayı TIR bazında ürün yapamamamızdan kaynaklandı. Bizim ihracatta hedeflediğimiz ülkelerden biri olan İngiltere'de çok ciddi bir firma vardı, onlara ihracat yapmak istiyorduk fakat burada aracın TIR bazında gitmesi gerekiyordu, gelen kamyonun soğuk havalı bir şekilde tamamen dolması gerekiyordu. TIR’ın dolması için de 80 bin civarında avokado meyvesi lazım, biz bu talebi kısa vadede tamamlayamadık.  Bu sene yaptığımız ihracat 10 bin ila 30 bin adet arasında seyretti. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, avokado üretimimiz ne ihracata, ne de yurt içine hiç bir şekilde yetemiyor" ifadelerini kullandı.
‘AVOKADO VERİLEN PARAYI HAK EDİYOR’
Avokadonun şu anki fiyatının çok yüksek olduğunu belirten Sevilgen, haldeki fiyatın 4.5 TL olduğunu, marketlerde ise fiyatın 7.5 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Sevilgen, "Avokado normal bir tüketicinin satın alabileceği fiyatlarda değil. Bir tane avokadoya verilen fiyat çok gibi geliyor ama bana kalırsa avokado her zaman bu parayı hak eder çünkü vitamin ve mineral açısından o kadar lezzetli ve değerli bir ürün ki, fiyatla karşılaştırılması mümkün değil. Bu fiyatlar 3 ile 4 TL civarında seyretse herkes alabilecek duruma gelebilir. Bu seneki kış şartları için ikinci, üçüncü  aydaki çiçeklenme döneminde eğer hava şartlarında bir sıkıntı olmazsa önümüzdeki yıl 2 veya 3 TL civarında seyreder fiyatlar. Fiyatlar bu şekilde seyrettiği zaman da biz de ihracatımızı rahat bir şekilde yaparız, hem de ülke içindeki insanlar da avokadoyu rahat bir şekilde alıp tüketebilirler" şeklinde konuştu.

#avokado #Alanya Avokado Üreticileri Birliği #Sevilgen #Alanya Haber #haber alanya #güncel alanya
Yorumlar (0)
kapalı
Günün Anketi Tümü
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 21 Aralık 2019
İmsak 06:33
Güneş 07:59
Öğle 13:00
İkindi 15:30
Akşam 17:51
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 16 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Adana Demirspor 16 21
10. Balıkesirspor 15 20
11. Altay 15 20
12. Giresunspor 15 19
13. İstanbulspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 18 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545