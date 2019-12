Alanya'da avokadoya talep çok

Dilan DÜNDAR

ALANYA Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, artan avokado fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sevilgen, hava şartlarının uygun olmamasından dolayı bu sene avokado hasadının biraz erken bittiğini söyledi. Başkan Sevilgen, "Şu an Fuerte dediğimiz Alanya avokadosunun son hasat dönemi geldi. Bu cinslerin fiyatı şu an halde 4.5 TL yalnız ocak ayı itibariyle fiyatlar 5 TL'yi rahat bir şekilde bulacaktır" dedi. Avokadonun rekoltesinin geçtiğimiz yıla oranla bu yıl hava şartlarından dolayı yüzde 15 ila yüzde 20 civarında eksik olduğunu söyleyen Sevilgen, avokadonun Türkiye'de bilinirliğinin arttığını söyledi. Başkan Sevilgen, "Ülkemizde yaklaşık nüfusun yüzde 30'luk bir dilimi avokadoyu biliyordu, şu an ise yüzde 40’ı tanıyor. Avokadoya olan talep çok fazla, fakat hava şartları dolayısıyla üretimde eksiklikler var. Geçtiğimiz yıl bu aylarda avokadonun adeti 2.5, 3.5 TL’den satılıyordu. Şu an 4.5 TL ancak beklentimiz ocak ayı içerisinde 5 TL olması yönünde" diye konuştu.

‘ÜRETİM TALEBİ KARŞILAMIYOR’

Avokado ihracatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sevilgen, "Üretim talebi karşılamıyor. Bizim bu sene ihracatta yaşadığımız en büyük sıkıntının bir tanesi de eksik üretim olmasından dolayı TIR bazında ürün yapamamamızdan kaynaklandı. Bizim ihracatta hedeflediğimiz ülkelerden biri olan İngiltere'de çok ciddi bir firma vardı, onlara ihracat yapmak istiyorduk fakat burada aracın TIR bazında gitmesi gerekiyordu, gelen kamyonun soğuk havalı bir şekilde tamamen dolması gerekiyordu. TIR’ın dolması için de 80 bin civarında avokado meyvesi lazım, biz bu talebi kısa vadede tamamlayamadık. Bu sene yaptığımız ihracat 10 bin ila 30 bin adet arasında seyretti. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz, avokado üretimimiz ne ihracata, ne de yurt içine hiç bir şekilde yetemiyor" ifadelerini kullandı.

‘AVOKADO VERİLEN PARAYI HAK EDİYOR’

Avokadonun şu anki fiyatının çok yüksek olduğunu belirten Sevilgen, haldeki fiyatın 4.5 TL olduğunu, marketlerde ise fiyatın 7.5 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Sevilgen, "Avokado normal bir tüketicinin satın alabileceği fiyatlarda değil. Bir tane avokadoya verilen fiyat çok gibi geliyor ama bana kalırsa avokado her zaman bu parayı hak eder çünkü vitamin ve mineral açısından o kadar lezzetli ve değerli bir ürün ki, fiyatla karşılaştırılması mümkün değil. Bu fiyatlar 3 ile 4 TL civarında seyretse herkes alabilecek duruma gelebilir. Bu seneki kış şartları için ikinci, üçüncü aydaki çiçeklenme döneminde eğer hava şartlarında bir sıkıntı olmazsa önümüzdeki yıl 2 veya 3 TL civarında seyreder fiyatlar. Fiyatlar bu şekilde seyrettiği zaman da biz de ihracatımızı rahat bir şekilde yaparız, hem de ülke içindeki insanlar da avokadoyu rahat bir şekilde alıp tüketebilirler" şeklinde konuştu.