Alanya'da 1.25 TL'lik ekmek

Alanya'da bir vatandaş ekmek almak için gittiği büyük bir zincir markette normalde 1 TL'ye satılması gerek ekmeğin 1.25 TL'ye satıldığını görünce şaşkına döndü

Alanya'da 1.25 TL'lik ekmek
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ALANYA'DA bir vatandaş büyük bir zincir marketten aldığı ekmeğin ücretini görünce şaşkına döndü. 200 gram olan ekmeğe normalde 1 TL ödemesi gerekirken 1.25 TL ödeyen vatandaş durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Şikayetin ardından devreye giren zabıta ekipleri tarafından zincir marketin kendi insiyatifi ile zam yaptığı tespit edilince ceza yazıldı. Başka bir büyük zincir marketin ise yarından (Cumartesi) itibaren ekmeği 1.25 TL'den satacağı öğrenildi. Bu da 'Alanya'da ekmeğe zam mı geldi?' sorusunu akıllara getirdi.

'KANUNA AYKIRI'

Konu hakkına açıklama yapan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise, “Bu yapılan kanuna aykırı. Bakanlığa ekmeğe zam için dosya sunuldu ancak bakanlık henüz onaylamadı. Onay çıkana kadar bu yapılanlar haksızlık. Kaymakamlık ve belediyelerin buna göz yummaması gerekiyor. Vatandaşlar zam onaylanana kadar şikayet etmekten çekinmesin” diyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:53
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