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Alanya Çay Bahçesi ihalesi bugün

Alanya Belediyesi, bugün iki önemli ihaleye imza atacak

Alanya Çay Bahçesi ihalesi bugün

Alanya Belediyesi, bugün iki önemli ihaleye imza atacak

28 Aralık 2017 Perşembe 00:12
Alanya Çay Bahçesi ihalesi bugün
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Haber: Alper KUTAY

MÜLKÜ Alanya Belediyesi'ne ait olan ve Alanya'nın en gözde mekanlarından sayılan Belediye Çay Bahçesi ile Damlataş Eğlence Merkezi, bugün ihaleye çıkarılıyor. İçerisinde canlı müzik yapılan, bar ve kafeteryası bulunan çay bahçesi 1 yıllığına kiralanacak ve muhammen bedel 350 bin lira artı KDV olarak belirlendi. Alanya'nın en çok gelir getiren mülklerinden olan ve Damlataş'ta bulunan Aguapark ise içindeki işyerleriyle birlikte 2 yıllığına kiralığa çıkarılıyor. Taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 800 bin lira artı KDV olarak açıklandı. Avsallar'da bulunan İncekum Orman Kampı girişindeki akaryakıt istasyonu ise 5 yıllığına 350 bin lira artı KDV muhammen bedelle ihale edilecek. İhalelere katılımın yüksek olmasının beklendiği öğrenildi.
 

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Alanya BelediyesiBugünÇay Bahçesi
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