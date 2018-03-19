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Alanya Belediyesi istasyon için açık arttırma yapılacak

Mülkiyet Alanya Belediyesi’ne ait olan Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi No 4’te yer alan akaryakıt istasyonu, kiraya verilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacak

Alanya Belediyesi istasyon için açık arttırma yapılacak

Mülkiyet Alanya Belediyesi’ne ait olan Avsallar Mahallesi İncekum Caddesi No 4’te yer alan akaryakıt istasyonu, kiraya verilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarılacak

19 Mart 2018 Pazartesi 22:32
Alanya Belediyesi istasyon için açık arttırma yapılacak
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Avsallar Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunun ihalesinin, 22 Mart Perşembe günü saat 10.30’da belediye encümen salonunda yapılacağı ve ihaleye girecek olanların geçici teminatı yatırıp, istenen evrakları 21 Mart Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerektiği belirtildi. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar ise mesai saatleri içerisinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Avsallar MahallesiBelediye Istasyonu
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