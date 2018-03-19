Alanya Belediyesi istasyon için açık arttırma yapılacak

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Avsallar Mahallesi’nde bulunan akaryakıt istasyonunun ihalesinin, 22 Mart Perşembe günü saat 10.30’da belediye encümen salonunda yapılacağı ve ihaleye girecek olanların geçici teminatı yatırıp, istenen evrakları 21 Mart Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerektiği belirtildi. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar ise mesai saatleri içerisinde Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.
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