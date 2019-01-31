Alanya ASAT'tan yatırım atağı

Alanya'da 5 mahallenin yağmur suyu sorunu çözülüyor. Müdürlüğünü Mehmet Oral’ın üstlendiği Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın 5 mahallesine 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı yapıyor

Alanya ASAT'tan yatırım atağı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Alanya’daki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Alanya’nın 102 mahallesinde içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere birçok altyapı hizmeti yapan Alanya ASAT, şimdi de aşırı yağışlarda göllenme yaşanan bölgelerde yağmur suyu drenaj hattı çalışması gerçekleştiriyor. Alanya’nın Mahmutlar, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Payallar Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu drenaj hattı yapılıyor. Mahmutlar Yeni Sanayi Sitesi’nde devam eden çalışmaların 6 milyon 350 bin liraya mal olması bekleniyor.

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