Akupunktur tedavisi başladı

ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı. Hastanenin akupunktur biriminde 4 yıldır yetişkin hastalara tedavi uygulanırken, çocuk hastalar da kabul edilmeye başlandı. Yetişkinlerde özellikle migren ve obezitede büyük başarı sağlanan akupunktur, çocuk hastalarda öncelikle obezite ile hiperaktivite, dikkat eksikliği konularında gerçekleştirilecek. Yetişkinlere uygulanan iğneli akupunkturun yerine çocuk hastalarda lazer akupunktur uygulanacak.

4 YILDA 1000 HASTA, 10 BİN SEANS

Akupunkturun 4 yıldır uygulandığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar 1000 hasta 10 bin seans gördü. Yüzde 65'i obezite, yüzde 20'si migren hastasıyken, kalan grup ise baş dönmesi, sigara bağımlılığı ve bugüne kadar hiçbir tedaviden yarar görmemiş nadir hasta grubu. 4 yıldaki 10 bin seansta hiçbir hastadan endikasyon bildirilmediği gibi, geri dönüşler de hayli başarılı.

MİGREN EŞİTTİR AKUPUNKTUR

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akupuntur Birimi'nden Anatomi Uzmanı ve Akupunktur Tedavi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Dündar Kaçar, 4 yıl önce yetişkinlerde başladıkları akupunktur tedavilerinde geri dönüşlerin yüz güldürücü olduğunu belirtti. Akupunkturun geleneksel bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kaçar, “Akupunktur tedavi yöntemlerini tamamlayan, zaman zaman bazı hastalıklarda batı tıbbındaki kadar etkili olan bir tedavi yöntemidir. Özellikle migrende çok etkili ki; bu Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) tarafından da kabul görüp, deklare edilmiştir. Migren tedavisi eşittir, akupunktur dersek yanlış söylemiş olmayız. Migren hastaları yüzde 90-95 oranında bu tedaviden fayda görmektedir" diye konuştu.

BİZİM İÇİN BİR MİLAT

Akupunkturun 3 yaşından 90 yaşına kadar tüm yaş grubuna uygulanabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Kaçar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çocuklarda akupunktur uygulamasının kendileri için bir milat olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Çağımızda çocuklarımızın en önemli sağlık sorunu obezite. Bu nedenle biz ilk etapta çocuk endokrin kliniğiyle ortak bir çalışma yaparak, çocuk hastalara lazerle akupunktur tedavisi yapacağız. Bir yetişkin hastaya 5 dakika ayırıyorsak, çocuk hastaya 1 saat ayıracağız, çünkü anne ve babanın eğitimi de bu tedavinin içinde olacak. Yine hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocuk hastalara da akupunktur tedavileri yapacağız. Bir kür 10 seanstan oluşuyor genelde ve yaklaşık 22 günde bitiyor. Fakat biz yetişkin hastalardan farklı olarak çocukların okuldaki durumları, dışarıdaki sosyal aktivitelerini kısıtlamayacak şekilde, onların seans zamanlarını ayarlamaya çalışacağız. Çünkü tedavilerde en önemli şey şudur; tedaviye başlamak önemlidir, ama tedaviyi devam ettirmek de çok önemlidir. Endokrin, beslenme uzmanı ve biz birlikte hareket edeceğiz. Yetişkinlere iğneyle uygulanabilir, ama çocuklara lazer ile uygulanabilir. Endikasyonlar sınırları dahilinde elektro akupunktur olarak uygulanabilir."

KLİNİĞİN İLK ÇOCUK HASTASI

İlköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki B.A. ise kliniğin ilk çocuk hastası oldu. Dikkat eksikliği nedeniyle lazer akupunktur yapılan B., başlangıçta biraz çekinse de seans sonunda canının hiçbir şekilde acımadığını, hiçbir şey hissetmediğini söyledi.