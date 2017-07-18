Aktif Bank’dan KOBİ’lere bono fırsatı

200 TL’den 500 bin TL’ye kadar olan birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesin alabileceği N Kolay Bono’nun taşıdığı stopaj avantajı ile aynı kazancı sağlayacak mevduat faiz oranı yüzde 15,35’ler seviyesine geliyor.Özellikle KOBİ’ler için vade sorunu ve faiz kaybı olmadan bozdurabilecekleri bir yatırım aracı olan N Kolay Bono, KOBİ’lerin nakit döngülerine göre diledikleri zaman nakit fazlalarını yatırabilecekleri ilk sermaye piyasaları ürünü olarak dikkat çekiyor. Aktif Bank, N Kolay Bono ile KOBİ’lere ilk defa diledikleri zaman diledikleri kısmını bozup ticari ya da nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yatırım aracı imkanı sunmuş oldu.Yola çıktığı günden beri, bankacılık felsefesini “şubeleşerek değil, alternatif dağıtım kanalları ile yeni nesil bankacılık yapmak” olarak belirleyen Aktif Bank, düşük ve esnek maliyet odaklı bu stratejinin sonucu olarak müşterilerine yüksek kazanç sağlayan ürünler sunmaya devam ediyor.200 TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan birikimlerini değerlendirmek isteyen, her gelir düzeyindeki tasarruf sahiplerinin alabileceği N Kolay Bono’nun ikinci etabı 18.07.2017 tarihinde piyasaya çıktı. N Kolay Bono’yu alanlar, vadesini beklemeden dilediği zaman faiz kaybetmeden bonoyu satabilecek. N Kolay Bono alanlar havale, EFT, hesap işletim ücreti gibi sürpriz masraflarla da uğraşmayacak.

KOBİ’LERE BÜYÜK FIRSAT

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, “2017 başında piyasalara ilk kez şubeye gitmeden, yüzde 100 dijital bir ortamda alabileceği, yüksek kazanç sağlayan, her gelir grubunda yatırımcının birikimlerini değerlendirebileceği bir yatırım ürünü olan N Kolay Bono’yu piyasaya sunduklarını belirterek, “Gelen talep hem küçük hem de büyük yatırımcılar için N Kolay Bono’nun doğru bir yatırım aracı olduğunu gösteriyor. İkinci arzda ise özellikle KOBİ’lere ulaşmak istiyoruz.Ticari kart, pos, işletme kredisi , kredili destek hesabı gibi KOBİ’lerin kredi ve günlük bankacılık ihtiyaçlarına yönelik tüm bankaların çeşitli hizmet ve ürünleri mevcut. Oldukça rekabetçi bir alan, fakat hiçbir kurum KOBİ’lerin mal ve hizmet satışından elde ettikleri cironun fazlasının değerlendirilmesi tarafında bir hizmet sunmuyor.

İlk defa Kobi’lere yönelik birikim ve yatırım fırsatını yine Aktif Bank olarak biz piyasaya sunuyoruz. N Kolay Bono özellikle birikimlerini bir aydan kısa süre elinde tutabilen KOBİ’ler için çok büyük bir yatırım fırsatı olacak. KOBİ’ler ödemeleri nedeniyle birikimlerini faiz kaybı yaşamamak için vadesiz mevduatta tutmak zorunda kalıyor.Ancak N Kolay Bono ile hem birikimlerine faiz işleyecek hem de istedikleri an hiçbir kayıp yaşamadan bonolarını satabilecekler. KOBİ’ler nakit döngülerine göre diledikleri zaman bu tutarlarda nakit fazlalarını yatırabilecek, diledikleri zaman diledikleri kadar kısmını bozup ticari ya da nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler” dedi.