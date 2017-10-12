Akıncı’daki siviller için bir teşhis daha

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında FETÖ’nün komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya dün sanık savunmalarıyla devam edildi. Önceki gün bir sanığın, FETÖ’nün imamlarından Kemal Batmaz’ı gördüğünü anlatmasının ardından dün de bir sanık astsubay bu yönde ifade verdi. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın 30’uncu duruşmasında, İkmal Tabur Komutanlığında görevli eski Astsubay Çavuş Melih Yılmaz, nöbette akşam saat 23.00 sıralarında hava pilot teğmenlerin yanlarına gelerek silah istediklerini, bunu reddettiğini ancak tutuklu generallerden Hakan Evrim’in emri üzerine daha sonra silahların verildiğini anlattı.

Kızılay’a ateş emri!

Silahların alınmasının ardından tutanakları imzalatmak için 143. Filo’ya girdiğinde, sivil ve asker çok sayıda kişinin koridorda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: “143. Filo koridorunda çok sayıda insan vardı. Kimin ne yaptığı belli değildi. Bu sırada bir sivilin, ‘Kızılay bizim için önemli. Orada toplanan halkı dağıtın, yanlarına sıkın, dağılmazlarsa üzerlerine ateş edin’ dediğini duydum. Elinde tabletle Kemal Batmaz’ı gördüm. Sırtı bana dönük, sivil, uzun saçlı biri daha vardı. O sırada karacı bir albay bizi göstererek kim olduğumuzu sordu. Silahların alınması için geldiğimiz söylenince ‘Çıkarın bunları, bir daha da almayın’ dedi ve çıkarıldık. Minibüse bindirildik, filo dışına çıkarıldık. Güney cephaneliğe bırakıldık.”

Tabletle konuşmuş

Kemal Batmaz’ın, elindeki tabletle telefon gibi konuşması nedeniyle çok dikkatini çektiğini vurgulayan Yılmaz, “Tablet alacaktım, ‘Bunlarla konuşulabiliyor mu?’ diye satıcıya sorduğumda, ‘Türkiye’de öylesi yok’ demişlerdi. Batmaz’ın tabletle konuştuğunu görünce o aklımda kalmış, o nedenle dikkatimi çekti” diye konuştu.

Harun Biniş ‘montaj’ dedi

Dünkü duruşmada sanık astsubayın “Kemal Batmaz’ın yanındaki uzun saçlı sivil” olarak tarif ettiği kişi, kamera görüntülerine göre Batmaz gibi FETÖ’nün ‘imam’larından olan Harun Biniş idi. İfadesinde Batmaz’la Kahramankazan’da tarla bakmaya gittiğini söyleyen Harun Biniş, 143. Filo’daki görüntülerine ilişkin ‘montaj’ dedi. Biniş’in TİB’de çalıştığı dönemde aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu devlet yöneticilerin kullandığı kriptolu telefonların dinlenilmesine ilişkin davada sanık olduktan sonra bu kurumla ilişkisi kesilmişti.