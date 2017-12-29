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Akın akın geliyorlar! Ruslar, Araplar, Azeriler...

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, teleferik merkez istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan oteller, Türk misafirlerinin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri ile Belçika, Azerbaycan ve Rusya'dan turistleri ağırlayacak

Akın akın geliyorlar! Ruslar, Araplar, Azeriler...

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, teleferik merkez istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan oteller, Türk misafirlerinin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri ile Belçika, Azerbaycan ve Rusya'dan turistleri ağırlayacak

29 Aralık 2017 Cuma 18:18
Akın akın geliyorlar! Ruslar, Araplar, Azeriler...
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TEFERRÜÇ Mahallesi'ndeki istasyona gelen tatilciler, yılbaşı tatili  öncesinde yoğunluğa neden oldu. İzmir'den tatil için Bursa’ya gelen Evren Gündoğdu, yılbaşı öncesinde  yoğunluğun başladığını söyledi.

Gündoğdu, "Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Yoğunluk yarın  itibarıyla başlar diye düşünüyorduk ama sanırım turist kafileleri ve birtakım  organizasyonlar yoğunluğu şimdiden artırmış görünüyor. Bize sürpriz oldu." dedi.

İstanbul'dan geldiğini aktaran İbrahim Büker de "Günübirlik olarak  geldik. Dolaşıp gideceğiz. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Daha bir saat  bekleyeceğiz. Yukarıda da yoğunluk var. Yoğunluğun nedenini bilmiyoruz."  ifadelerini kullandı.

Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey da yoğunluğun azaltılması  için çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak istediklerini  söyledi.

ULUDAĞ, YILBAŞINDA YABANCILARIN GÖZDESİ

Uludağ'da oteller yılbaşı konsepti ile süslenirken, gelen misafirlerini karşılamaya da başladı. Birçok yabancı turist de yılbaşı tatilini geçirmek için Uludağ'a geldi. Bölgede bir otelin müdürü Murat Pınarcı, bu yıl özellikle Ortadoğu turizminin olumlu etkilerini gördüklerini belirtti. Pınarcı, "Yılbaşı hazırlıklarımızı tamamladık, artık misafirlerimizin girişleri de neredeyse tamamlandı. Şu anda tamamıyla 31 Aralık gecesine odaklandık. Misafirlerimiz Türk ağırlıklı, bunun yanında Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Belçika'dan gelen misafirlerimiz de var. Ayrıca bu sene Ortadoğu pazarı gayet yükselerek gidiyor" dedi.

Yılbaşı tatili için Güney Afrika'dan gelen Imaad Moosa ise "Buraya özellikle kayak yapmak için geldim. Türkiye'deki kayak merkezleri çok güzel. Burada güzel zamanlar geçireceğim ve güzel anılar biriktireceğimi düşünüyorum. Uludağ'a önümüzdeki yıllarda tekrar gelmeyi çok isterim" diye konuştu. Tunuslu Hiba Ben Mnaouer de Uludağ'a ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Mnaouer, "7 günlük bir tatil planlıyorum. Yılbaşını Uludağ'da geçireceğim. Hayatımda ilk defa burada kar gördüm" ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yılbaşı öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran İl Jandarma Komutanlığı Uludağ Milli Parkı gişelerinden başlayarak birçok yerde güvenlik noktası oluşturmuş durumda. Devriye görevi yapan trafik ve asayiş ekiplerinin yanı sıra güvenlik noktalarında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri de bulunuyor. Ekipler, bomba arama ve narkotik köpekleriyle zirveye gelen araç ve kişiler üzerinde arama yapıyor. Türkiye'de sadece 17 adet olan kimlik okuma gözlükleriyle yapılan kimlik kontrollerinin ardından jandarma ekipleri gelen misafirlere kolonya ikram edip yolcu ediyor.

Yılbaşı gecesi kaybolma ve mahsur kalma olaylarına karşı ise Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de 7/24 nöbet bekliyor. Oteller bölgesinde 150 personel ile güvenliği sağlayan jandarma ekipleri bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim BükerRusBelçikaAzerbaycan
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