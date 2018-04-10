AKİB seçimleri başladı

BÜNYESİNDE 8 ihracatçı birliği bulunduran Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) seçimli olağan genel kurul süreci başladı. İlk olarak, Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Ali Uğur Ateş başkanlığında tek listenin yer aldığı seçimde Ateş, oy birliği ile yeniden başkan oldu. Gelecek dönemde de kimya sektörü adına hizmet etmekten mutluluk duyacağını belirten Ateş, sektörünün ihracat rakamlarını daha da yukarıya taşımak için yönetim kurulu ile birlikte özverili çalışmalarda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi. AKİB'in 2018 yılı seçimli olağan genel kurul toplantılarının 28 Nisan tarihine kadar devam edeceği bildirildi.