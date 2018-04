Akdeniz Üniversitesi'nin yeni hizmet binası açıldı

AÜ merkez kampüsü içinde fakülte binasının açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay ve Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1'inci İdare Mahkeme Başkanı Kamil Ergün, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan, yeni fakülte binasına bahar döneminde taşındıklarını söyledi. Binada 4 stüdyo, 2 sinema salonu, fotoğraf stüdyosu, video-konferans odaları, kütüphane, konferans salonları, bölümler için uygulama birimleri, 3 bilgisayar laboratuvarının yanı sıra enformatik bölümü için 7 bilgisayar laboratuvarı ve derslikler bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayhan, "Modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış fakültemizde öğrencilerimizin sektöre tam donanımlı hazırlanabilmesi ve aldıkları teorik eğitimi uygulama ile pekiştirebilmesi için tüm imkanlar mevcut" dedi.

‘ÇAĞIN GEREĞİ OLAN İLETİŞİMCİLER OLUN’

Vali Münir Karaloğlu ise genç iletişimcilerin yetişeceği fakülte binasında birbirinden değerli öğretim görevlilerinin görev yaptığını söyledi. Akdeniz Üniversitesi'nin Antalya'nın en köklü kuruluşlarından, şehrin marka değerine değer katan en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Biz üniversitemizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Her birimizin hayatını her an ilgilendiren ilişki yumağını yöneten bir meslek grubu iletişimciler. Artık o hale geldik ki hepimizin elinde akıllı cep telefonlarımız, bilgisayarlarımızla her birimiz sanki ayrı ayrı gazeteci, her birimiz kendi gazetesini yapıyormuş gibi iletişim imkanımız var. Her an birilerinin reklam bombardımanı altındayız. Farklı bir çağda yaşıyoruz. Onun için sevgili öğrencilerimize ilin valisi olarak tavsiyem, çağın gereği olan iletişimcilere dönüşmeniz gerekir. Kesinlikle klasik medyayı ihmal edemeyiz, gazetecilik, televizyonculuk, sinemacılık bunlar hayatiyetini devam ettirecek ama çağın gereği olan iletişim araçlarını da çok iyi kullanır durumda olmalısınız" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal da AÜ İletişim Fakültesi'nin, Türkiye'nin en çok tercih edilen iletişim fakültelerinde biri olduğunu aktardı. Prof. Dr. Ünal, "Üniversitemiz ülkemizin saygın, önde gelen kurumlarından biridir. 72 bin civarında öğrencimiz 2 bin 500 öğretim elemanımızla eğitim öğretim ve araştırmalara devam ediyoruz. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan İletişim Fakültesi'nde bugün itibariyle Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinde 261 yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 2 bin 10 öğrenci renim görüyor" dedi. Rektör Mustafa Ünal, “Medya toplumu yönlendirmede büyük önem taşıyor. Fakültemizde geleceğin iletişimcilerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin kamu yararını gözeten, sorumluluk bilinciyle hareket eden, sağduyulu, toplumsal sorunlara duyarlı ve vatanını seven gençler olarak yetişmesinde bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. Konuşmaları ardından Vali Karaloğlu ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesimiyle İletişim Fakültesi'nin yeni hizmet binası açıldı. Vali Karaloğlu ve katılımcılar açılışın ardından öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi ve fakülte binasını gezdi.