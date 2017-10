Akdeniz'e girişimci geliyor

ÜNİVERSİTELERE yönelik düşüncelerini aktaran Elvan, 81 ilde üniversite olduğunu anımsatarak, “Ancak, bundan sonraki süreçte niteliğe daha fazla önem vermek durumundayız. Üniversitelerimizin standardını daha da yükseltmek zorundayız. Bir üniversite yöneticisinin, ‘Ben üniversitemin uluslararası sıralamada durumu şuydu şuraya yükselttim’ demesi gerekir. Diğer taraftan özellikle master ve doktora programlarının çok daha yoğun bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçek anlamda bir araştırma üniversitesi olmasını istiyorsak, mutlaka araştırmaya daha fazla emek sarf etmek durumundayız, daha fazla öğrenciyi özellikle ihtisas gerektiren alanlarda yerleştirmek durumundayız” ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ İMKANI SUNMAYA HAZIRIZ'

“Başarı sizin elinizde, biz her türlü imkanı sizlere sunmaya hazırız” diyen Elvan, üniversite öğretim üyelerinden özellikle araştırma alanında proje üretmelerini istedi. Bakanlık olarak özellikle nanoteknoloji, biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi alanlara yoğunlaşılmasını istediklerini belirten Elvan, “Özellikle yoğun olarak ithal ettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerin ülkemizde daha fazla üretilmesini arzu ediyoruz. Bu noktada da araştırma ve geliştirme yatırımlarına desteğimiz yoğun bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

'GENÇLER GİRİŞİMCİLİK YETENEĞİNE SAHİP'

Bir başka sorun alanı, mesafe kat edilmesi gereken alanın ise ortaya konulan, prototipi geliştirilen, patenti alınan bir ürünün ticarileştirilmesi olduğunu söyleyen Elvan, bu noktada güçlü, somut adımların atılması gerektiğini kaydetti. 2018 yılından itibaren ticarileşmeye yönelik yapılan çalışmalara destek vereceklerini bildiren Elvan, şunları söyledi:

“Türkiye olarak en fazla gurur duyduğumuz alanlardan biri genç ve dinamik bir nüfusumuzun olması. Bu genç ve dinamik nüfus, yüksek bir girişimcilik yeteneğine sahip. Girişimcilik ruhu oldukça güçlü bir milletiz. Biz bunu da değerlendirmek durumundayız. O gençlerimizi yüksek teknolojili alanlara kanalize edip, ülkemiz için üretken olmaları konusunda çaba sarf etmeliyiz. Bu çerçevede biz de Bakanlık olarak Girişimci Destekleme Merkezleri kurulmasına yönelik bir program başlattık. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgelerimizde bu tür Girişimci Destekleme Merkezleri kuracağız. Mentörlerin, koçların eğitimi sağlanacak. Orada yöneticilik yapacak olan kişilerin eğitimi yapılacak. Üniversite öğrencilerimizin, hatta üniversite sonrası kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin önünü açacak olan bir program. Genç Girişimci Merkezi üniversitemiz bünyesinde kurulacak, 2018 yılında faaliyete geçireceğiz ve gençlerimize her türlü hizmeti sunacağız. gençlerimizin şirket kurmalarından muhasebe işlemlerine, kendi projelerini geliştirmeleri için gerekli donanıma kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız ve bu gençlerin kendi işlerini kurmalarının önünü açacağız. Kısacası iş arayan değil, işveren gençler yetiştireceğiz bu merkezimizde. Bir bütün olarak bu merkezimize sahip çıkmalıyız, yeni alanlarda bu gençlerimizi iş dünyasına sürmeliyiz.” Sadece Mersin’de değil, Adana’da, Erzurum’da, Malatya’da, Diyarbakır’da da Girişimci Destekleme Merkezleri kuracaklarını belirten Elvan, bunun ikinci aşamasının da lise, ortaokul, hatta ilkokul öğrencilerine yönelik bölümler açacakları bilgisini verdi.