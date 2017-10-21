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Akaryakıttan bütçeye 5 yılda 287 milyar liralık katkı

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi ile (ÖTV) bütçeye 2014-2018 döneminde 287 milyar lira katkı sağlanmış olacak. 2017 sonunda akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV gelirinin 63,9 milyar liraya ulaşması öngörülüyor

Akaryakıttan bütçeye 5 yılda 287 milyar liralık katkı

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi ile (ÖTV) bütçeye 2014-2018 döneminde 287 milyar lira katkı sağlanmış olacak. 2017 sonunda akaryakıt ve doğalgazdaki ÖTV gelirinin 63,9 milyar liraya ulaşması öngörülüyor

21 Ekim 2017 Cumartesi 11:42
Akaryakıttan bütçeye 5 yılda 287 milyar liralık katkı
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DEVLET, gelecek yıl ise petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV, ret ve iadelerle mahalli idare payları dahil 68,4 milyar lira gelir hedefliyor. Bu tutar 2017 yılıyla kıyaslandığında yüzde 7'lik artışa karşılık geliyor.

Petrol ve doğalgaz ürünlerinden 2014 yılında yaklaşık 46,1 milyar lira, 2015 yılında 51,5 milyar lira, 2016 yılında yaklaşık 57 milyar lira ÖTV geliri elde edilmişti. 
Petrol ve doğalgaz ürünlerinden ÖTV yoluyla bu yıl yaklaşık 64 milyar lira, gelecek yıl da 68,5 milyar liralık gelir tahmini göz önüne alındığında, devletin kasasına 2014-2018 döneminde 289 milyar lira girmiş olacak.

MOTORLU TAŞITLARDAN ALINAN ÖTV

Öte yandan bütçede 2017 yılı için 19 milyar 838 milyon 516 bin lira olarak tahmin edilen motorlu taşıt araçlarından alınan ÖTV'nin yıl sonunda 20 milyar 979 milyon 223 bin liraya ulaşması bekleniyor. 2018 yılında da motorlu taşıtlarda, ÖTV tahsilatının bu yıla kıyasla yüzde 11,9 artarak 23 milyar 483 milyon 246 bin liraya ulaşması öngörülüyor. Söz konusu vergi geliri 2014'te 12,9 milyar lira, 2015 yılında 17,1 milyar lira, 2016'da ise 18,9 milyar lira düzeyindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
PetrolDoğalgazÖzel Tüketim VergisiÖTV
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