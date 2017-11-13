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Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu

Son günlerde akaryakıta ardı ardına gelen zamlar ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Pazarda müşteriden çok otomobil var

Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu

Son günlerde akaryakıta ardı ardına gelen zamlar ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Pazarda müşteriden çok otomobil var

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:18
Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu
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SON zamlarla birlikte motorin 5 lirayı aşarken benzin ise 5 lira 68 kuruş oldu. LPG ise 3 lira 25 kuruşa çıktı. Akaryakıt fiyatlarının yanısıra Motorlu Taşıtlar Vergisi de önemli oranda artınca araç alacak vatandaşlar da otomobil almakta vazgeçti 
Bursa ikinci el otomobil pazarında ise satıcılar  sinek avlıyor. 2 ay öncesine kadar satışların azda olsa iyi olduğunu belirten satıcılar, "Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve sıfır otomobillerde kampanya yapılması ikinci el araç satışlarını neredeyse durdurdu. Pazarda müşteriden çok araç var sinek avlıyoruz" dediler. 
 
Bursa Oto Pazarı'na ikinci el araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, sıfır otomobillerdeki kampanyaların ve akaryakıt fiyatlarının kendilerini etkilediğini söyleyerek, "Yıl sonu olduğundan dolayı ikinci el satışlarında yavaşlama var. Bunun da en büyük sebebi sıfır otomobiller için firmaların yapmış olduğu kampanyalar ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar. Akaryakıt fiyatları o kadar çok artı ki vatandaşlar araca binmek istemiyor. Bu da satışları ekliyor. Son 2 aydır satışlar durgun. Pazarda müşteriden çok araç var, pazarı gezenler de bir şey almadan dönüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dediler.

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Anahtar Kelimeler:
LpgAkaryakıtOtomobil
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