Akaryakıt zamları ikinci el otomobil satışlarını da vurdu

SON zamlarla birlikte motorin 5 lirayı aşarken benzin ise 5 lira 68 kuruş oldu. LPG ise 3 lira 25 kuruşa çıktı. Akaryakıt fiyatlarının yanısıra Motorlu Taşıtlar Vergisi de önemli oranda artınca araç alacak vatandaşlar da otomobil almakta vazgeçti

Bursa ikinci el otomobil pazarında ise satıcılar sinek avlıyor. 2 ay öncesine kadar satışların azda olsa iyi olduğunu belirten satıcılar, "Son günlerde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve sıfır otomobillerde kampanya yapılması ikinci el araç satışlarını neredeyse durdurdu. Pazarda müşteriden çok araç var sinek avlıyoruz" dediler.



Bursa Oto Pazarı'na ikinci el araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, sıfır otomobillerdeki kampanyaların ve akaryakıt fiyatlarının kendilerini etkilediğini söyleyerek, "Yıl sonu olduğundan dolayı ikinci el satışlarında yavaşlama var. Bunun da en büyük sebebi sıfır otomobiller için firmaların yapmış olduğu kampanyalar ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar. Akaryakıt fiyatları o kadar çok artı ki vatandaşlar araca binmek istemiyor. Bu da satışları ekliyor. Son 2 aydır satışlar durgun. Pazarda müşteriden çok araç var, pazarı gezenler de bir şey almadan dönüyor. Ne yapacağımızı şaşırdık" dediler.