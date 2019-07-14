Akaryakıt tüketimi azaldı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 2019’un ilk 4 ayında yurtiçinde toplam petrol ürünleri satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.82 azalarak 8.7 milyon tona geriledi. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, akaryakıt tüketiminde düşüş mayıs ayında da sürdü. Türkiye genelinde toplam benzin ve motorin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.55 düştü.

12 bin 820 bayi var

1 Ocak 2018-10 Temmuz 2019 döneminde benzine toplamda yüzde 24.7 zam geldi.

Cumhuriyet'ten Emre Deveci'nin haberine göre, akaryakıt tüketimi düşerken, akaryakıt istasyonu sayısında ise artış kaydedildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, şu an Türkiye genelinde 12.820 adet istasyonlu akaryakıt bayisinin bulunduğunu, son bir yılda sayının yaklaşık 200 arttığını dile getirdi. Akaryakıt sektöründe yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor.