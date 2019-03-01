AK Partili isim, "Dolar 5 TL'nin altına düşecek" deyip tarih verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıların ortaya konulan dirençle engellendiğini söyledi. Ünal, "Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Dünyada birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama Türkiye'de sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli. Şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek" dedi.

AK Parti Gaziantep il teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısında yerel yönetimlerde elde ettikleri başarı çıtasını daha yukarı taşımak ve halkın sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Mahir Ünal, AK Parti'nin 25 yıllık yerel yönetim tecrübesi ile bunu başarabilecek tek parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Mahir Ünal, geçen yıl Ağustos ayında Türkiye'ye yönelik kur ve ekonomik saldırının ortaya konulan dirençle atlatıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE SONUÇ ALAMADILAR"

İngiltere merkezli operasyon ile amacın doları 10 liraya kadar çıkarıp, ülke ekonomisinin çatısını çökertmek olduğunu ancak bunun yapılan müdahaleler ile engellendiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 13 Ağustos'ta, Türkiye'ye dönük İngiltere merkezli İngiltere hükümetini suçlamak adına söylemiyorum kur atağı ve operasyon oldu. 13 Ağustos 2018 günü Türkiye'ye dönük kur saldırısı oldu. Amaç doları 10 liraya kadar çıkarıp yüksek ısınmayla Türkiye'nin adeta ekonomisinin çatısını çökertmekti. Bu operasyonlar nasıl yapılıyor? Bildiğiniz gibi bazı tahvillerde zararına satış yaparak çıkıyor sonra o zararına yaptığı satış bazı ülkeler tarafından finanse ediliyor. Yani operasyon finanse ediliyor ve nihayetinde bazı ülkelere ekonomi üzerinden, bazı ülkelere doğrudan müdahale ile. Bu noktada bir şeyi unutmayalım dünyada birçok ülkede; Mısır, Venezüella, Irak, Tunus, Ukrayna birçok ülkede kullandıkları yöntemle sonuç aldılar. Ama bu yöntemlerin hepsini Türkiye'de kullandılar sonuç alamadılar. Yani bizim nasıl dirençli olduğumuzu göstermesi anlamında bu önemli.

"DOLAR 5'İN ALTINA DÜŞECEK"

Her bir ülkede bir yöntemi kullandılar ve sonuç aldılar, bu ülkelerin tümünde kullandıkları yöntemleri Türkiye'de denediler sonuç alamadılar. İşte 13 Ağustos günü yapılan kur atağı, ekonomik saldırı bunlardan bir tanesi. O gece ne oldu? İki şeyi gördük Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar doğru bir karar onu gördük. Çünkü hızlı karar verilmesi ve esnek ve müdahaledeki hız, ekonominin tek çatı altında toplanması doları 7,40'da gece 2 itibariyle durdurduk 5,20'lere kadar çektik ve şimdi analizlerde gözüken o ki seçimlerden sonra dolar 5'in de altına düşecek."