AK Partili belediyeye sattığı etlerle gündeme gelen firma iflas etti

31 MART seçimleri öncesinde AK Partili Atakum Belediyesi'ne 37,5 ton lop et satan Cook'inn Catering isimli yemek ve et firması, iflasını duyurdu. 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti'den CHP'ye geçen Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, üst üste gelen hacizlerle uğraşmak zorunda kalmıştı. Başkan Deveci, seçimlerden kısa bir süre önce belediye tesislerinde kullanılmak üzere 3 ayda 37,5 ton lop etin satın alındığını ve belediyenin 1 milyon 200 bin lira borcu olduğunu tespit etti. Ancak yapılan incelemelerde lop etlerin nakliye faturası olmadığı ve bu kadar eti depolayabilecek soğuk hava deposunun ilçede bulunmadığı belirlenmişti. Belediyeye et satan şirketin haciz işlemlerine belediye avukatları itiraz edip usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle konuyla ilgili suç duyurunda bulunmuştu.

ETLERİ SATAN ŞİRKET İFLAS ETTİ

Gökhan Güler'in sahibi olduğu ve 2013 yılında kurulan Cook'inn Catering isimli yemek ve et firması, Atakum Belediyesi'ne 2018 ve 2019 yılının ilk 3 ayında et ve yemek hizmeti verdiği ancak 1 milyon 200 bin lira tutarındaki alacağını tahsil edemediğini belirterek mahkemeye başvurmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre, firma sahibi Güler, alacak davasının 24 Aralık'a ertelenmesi üzerine, "Borcunu ödemeyen Atakum Belediyesi nedeniyle bu işletmede çalışan 36 kişi işsiz kalmıştır. Kapatıyoruz" yazan bir pankart yazdırıp iş yerine astı.

MAL VARLIĞI KAÇIRILDI İDDİASI

İşletme Sahibi Gökhan Güler, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin belediye şirketi olan İmar İnşaat Şirketi'ni kapatıp 15 milyon lira değerindeki mal varlığını yeğeni üzerine kurdurduğunu ve yeni belediye şirketini üzerine geçirdiğini iddia etti.

"ATAKUM BELEDİYESİ'NDEN 40 FİRMA DAHA ALACAKLI"

Güler, mecburen aralarında mühendislerinde olduğu 36 kişinin iş akitlerini sonlandırdığını ve iflas kararı aldıklarını belirterek, "Atakum Belediyesi'nden 40 firma daha alacaklı durumda. 20 firma ayakta durabilir ama diğer firmalarda iflas bayrağını çekerler diye düşünüyorum. Atakum Belediyesi kanun dışı yollarla mal kaçırma yoluna başvuruyor. Alacak mahkememizde dava bilirkişi incelenmesi için 24 Aralık'a gün verdi. Bizde işin içinden çıkamayacağımızı anlayarak iflas kararı aldık. 36 kişi işsiz kaldı" diye konuştu.