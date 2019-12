AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;



(Almanya'daki tepki çeken yayın) Yayını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal özür dilemelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz.

NATO zirvesinden dönerken üzücü bir olay yaşandı. Güngören'de Enes kardeşimize dönük çirkin bir davranış biçimi oldu. Enes senin gözlerinden öpüyoruz. Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.



CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ



Hepimizi üzen bir diğer gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte bakanlıklarımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gerekli soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da annesi ve babası ile görüştü. Gereken mekanizmalar devreye sokulacaktır. Şiddetin toplum hayatının her alanında uzaklaştırılması gereken hassasiyetlerin oluşturulması gerekiyor. Şiddet kültürünün dışlanması gerekiyor. Ceren kardeşimizin doğum günüymüş. Vasiyetine uyarak doğum gününü kutlayarak rahmetle anıyoruz. Hepimiz için çok acı bir kayıp.



Değerli arkadaşlar Londra'da Cumhurbaşkanımızın çalışma programı vardı. İkili görüşmeler de yaptı ama 4'lü zirve yine önem taşıyordu. Oradaki cami çok özel bir cami. Oradaki Müslümanlara hizmet edecek, hem Müslüman olmayanların ziyaret edebilecekleri bir yer.



Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır. Şubat ayında 2. bir toplantı gerçekleşecek.



NATO'nun bundan sonra dünyadaki rolünün ne olacağı çerçevesinde gerçekleşti.



Doğu Kanadı, Güney Kanadı gibi kavramalara karşı çıkıyoruz. Güvenlik eşit derecede sağlanmalı. Böyle hiyerarşilere karşıyız. Herkes şunun farkında aslında. Türkiye'nin kendi için aldığı tedbirlerin NATO için de alınmış tedbirler olmasıdır. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin ilkelere dayalı bir mücadele olduğunu ifade ettik.



Fransa'nın eleştirileri vardı. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır. Asıl sorgulanması gereken ülke Fransa'dır.



SORU CEVAP



(Ceren Özdemir) Dünyanın her yerinde kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş için kurallar, düzenlemeler var. Böyle bir acı yaşanırken bunları konuşmak istismardır. KHK ile yapılan bir kerelik disiplin affıdır. Her olaydan kanun çıkaranı yargılan bir sonuca çıkarsanız, kanunu da çalışamaz haline getirirsiniz.



(Asgari ücret görüşmeleri) İşçi kesimi, iş veren kesimi herkes kendi rakamını hazırlayacak. Bakanlığın yaklaşımı sosyal tarafta olmak. Ortak bir nokta çıkarabilmek önemli olan. Geçmişte de kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Eminim tüm taraflar herkes için faydalı olan bir noktada bunu da ayn mutabakatta gerçekleştirecek diye umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır.



Biz kendi çalışmamızı yapıyoruz. Türkiye'nin göstergelerinin değerlendirilmesi konusu. Ama dediğim gibi bizim önerimiz şudur gibi müdahil olmamız doğru olmaz. Bu üç kesimin arasında ortaya koyacağı bir konu. Bakanlık bunları belli bir uyum arayarak yapar. Şimdi bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasında varılacak bir sonuç.