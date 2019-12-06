banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması

AK Parti MKYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

EKONOMİ 06.12.2019, 18:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücret açıklaması
banner404

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları;
 
(Almanya'daki tepki çeken yayın) Yayını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu yayın kuruluşu derhal özür dilemelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e dönük çirkin yayını en şiddetli şekilde kınıyor, kabul edilemez buluyoruz. 
NATO zirvesinden dönerken üzücü bir olay yaşandı. Güngören'de Enes kardeşimize dönük çirkin bir davranış biçimi oldu. Enes senin gözlerinden öpüyoruz. Güngören Belediye Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz.
 
CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ
 
Hepimizi üzen bir diğer gündem Ceren kardeşimizin başına gelenler. Bundan sonraki süreçte bakanlıklarımız sürece müdahil olmuştur. Adalet Bakanlığımız gerekli soruşturmaların başladığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız da annesi ve babası ile görüştü. Gereken mekanizmalar devreye sokulacaktır. Şiddetin toplum hayatının her alanında uzaklaştırılması gereken hassasiyetlerin oluşturulması gerekiyor. Şiddet kültürünün dışlanması gerekiyor. Ceren kardeşimizin doğum günüymüş. Vasiyetine uyarak doğum gününü kutlayarak rahmetle anıyoruz. Hepimiz için çok acı bir kayıp.
 
Değerli arkadaşlar Londra'da Cumhurbaşkanımızın çalışma programı vardı. İkili görüşmeler de yaptı ama 4'lü zirve yine önem taşıyordu. Oradaki cami çok özel bir cami. Oradaki Müslümanlara hizmet edecek, hem Müslüman olmayanların ziyaret edebilecekleri bir yer. 
 
Dörtlü Zirve'de kapsamlı bir şekilde Barış Pınarı Harekatı'nda müttefiklerin yanlış tepkileri masaya yatırılmıştır, göç konusu masaya yatırılmıştır. Güvenli Bölge ile ilgili planları Cumhurbaşkanımız bu liderlere iletildi. Önemli bir karar ise Dörtlü Zirve'nin düzenli bir şekilde yapılacak olması için alınan karardır. Şubat ayında 2. bir toplantı gerçekleşecek.
 
NATO'nun bundan sonra dünyadaki rolünün ne olacağı çerçevesinde gerçekleşti.
 
Doğu Kanadı, Güney Kanadı gibi kavramalara karşı çıkıyoruz. Güvenlik eşit derecede sağlanmalı. Böyle hiyerarşilere karşıyız. Herkes şunun farkında aslında. Türkiye'nin kendi için aldığı tedbirlerin NATO için de alınmış tedbirler olmasıdır. Türkiye'nin terörizmle mücadelesinin ilkelere dayalı bir mücadele olduğunu ifade ettik. 
 
Fransa'nın eleştirileri vardı. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır. Asıl sorgulanması gereken ülke Fransa'dır. 
 
SORU CEVAP
 
(Ceren Özdemir) Dünyanın her yerinde kapalı cezaevinden açık cezaevine geçiş için kurallar, düzenlemeler var. Böyle bir acı yaşanırken bunları konuşmak istismardır. KHK ile yapılan bir kerelik disiplin affıdır. Her olaydan kanun çıkaranı yargılan bir sonuca çıkarsanız, kanunu da çalışamaz haline getirirsiniz.
 
(Asgari ücret görüşmeleri) İşçi kesimi, iş veren kesimi herkes kendi rakamını hazırlayacak. Bakanlığın yaklaşımı sosyal tarafta olmak. Ortak bir nokta çıkarabilmek önemli olan. Geçmişte de kimsenin dediği tam olarak olmuyor. Eminim tüm taraflar herkes için faydalı olan bir noktada bunu da ayn mutabakatta gerçekleştirecek diye umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır.
 
Biz kendi çalışmamızı yapıyoruz. Türkiye'nin göstergelerinin değerlendirilmesi konusu. Ama dediğim gibi bizim önerimiz şudur gibi müdahil olmamız doğru olmaz. Bu üç kesimin arasında ortaya koyacağı bir konu. Bakanlık bunları belli bir uyum arayarak yapar. Şimdi bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasında varılacak bir sonuç.
 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
Alanya'da Ayşenur'un intiharına sebep olan amca oğlunun serbest kalmasını nasıl değerleniriyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:24
Güneş 07:49
Öğle 12:53
İkindi 15:26
Akşam 17:48
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 13 27
2. Başakşehir 13 25
3. Beşiktaş 13 24
4. Trabzonspor 13 23
5. Alanyaspor 13 22
6. Fenerbahçe 13 22
7. Malatyaspor 13 20
8. Galatasaray 13 20
9. Denizlispor 13 17
10. Göztepe 13 17
11. Çaykur Rizespor 13 17
12. Gaziantep FK 13 16
13. Gençlerbirliği 13 14
14. Konyaspor 13 13
15. Kasımpaşa 13 12
16. Antalyaspor 13 12
17. Ankaragücü 13 9
18. Kayserispor 13 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 13 27
2. Erzurum BB 13 24
3. Bursaspor 13 23
4. Ümraniye 13 22
5. Akhisar Bld.Spor 13 22
6. Keçiörengücü 13 21
7. Menemen Belediyespor 13 21
8. Fatih Karagümrük 13 19
9. Balıkesirspor 13 18
10. Altay 13 16
11. Giresunspor 13 16
12. İstanbulspor 13 15
13. Adana Demirspor 13 15
14. Boluspor 13 11
15. Osmanlıspor 13 10
16. Altınordu 13 10
17. Adanaspor 13 9
18. Eskişehirspor 13 2
Takımlar O P
1. Liverpool 15 43
2. Leicester City 15 35
3. Man City 15 32
4. Chelsea 15 29
5. Wolverhampton 15 23
6. M. United 15 21
7. Crystal Palace 15 21
8. Tottenham 15 20
9. Sheffield United 15 19
10. Arsenal 15 19
11. Newcastle 15 19
12. Burnley 15 18
13. Brighton 15 18
14. Bournemouth 15 16
15. West Ham 15 16
16. Aston Villa 15 15
17. Southampton 15 15
18. Everton 15 14
19. Norwich City 15 11
20. Watford 15 8
Takımlar O P
1. Barcelona 14 31
2. Real Madrid 14 31
3. Sevilla 15 30
4. Real Sociedad 15 26
5. Athletic Bilbao 15 26
6. Atletico Madrid 15 25
7. Getafe 15 24
8. Valencia 15 23
9. Osasuna 15 22
10. Granada 15 21
11. Levante 15 20
12. Real Betis 15 19
13. Villarreal 15 18
14. Deportivo Alaves 15 18
15. Real Valladolid 15 18
16. Eibar 15 15
17. Mallorca 15 14
18. Celta de Vigo 15 13
19. Espanyol 15 9
20. Leganés 15 6
banner440
banner545