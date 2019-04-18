AK Parti'nin İstanbul'u süslediği afişler, mazbata ile birlikte indi

SEÇİMLERİ kaybeden AK Parti'nin İstanbul'un 4 bir tarafına astığı 'Teşekkürler İstanbul Gönül Belediyeciliği Kazandı' pankartları, akşam saatlerinde İBB çalışanları tarafından söküldü.

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde İstanbul'u kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından mazbatasını alarak resmen İBB Başkanı oldu.

İMAMOĞLU MAZBATA ALDIKTAN HEMEN SONRA SÖKÜLDÜ

AK Parti'nin İstanbul'un dört bir yanına astırdığı ve 18 gündür çok konuşulan "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" afişi, İmamoğlu'nun mazbata almasıyla akşam saatlerinde söküldü.