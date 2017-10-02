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Airbus ihalesini TAI kazandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) dünyanın önde gelen uçak üreticisi AIRBUS S.A.S firmasının bir ihalesini daha kazandı

Airbus ihalesini TAI kazandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) dünyanın önde gelen uçak üreticisi AIRBUS S.A.S firmasının bir ihalesini daha kazandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 11:33
Airbus ihalesini TAI kazandı
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TAI, geçtiğimiz yıllarda yenilenen ve satış rekorları kıran Airbus tek koridorlu uçağı A320Neo’nun Pratt and Whitney (PW) 'Motor Kabuğu' Tasarım ve Üretim ihalesini kazanarak, Türkiye’nin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.  TAI, iki motor seçeneğine sahip olan A320Neo’ların PW P1100G-JM jet motorlu uçakları için motor kabuğunu tasarlayacak. İmzalanan sözleşmeye göre TAI, platform ömrü boyunca ve tek kaynak olarak üretime devam edecek.

Söz konusu PW motor kabuğu, uçak motorlarını dış etkenlerden koruyarak, motor üzerindeki hava direncini azaltacak ve uçağın aerodinamik veriminin artırılmasını sağlayacak. TAI bugüne kadar Ankara Kahramankazan’daki tesislerinde, AIRBUS A350 XWB kanatçıklarının tasarım ve üretimine, Airbus A330 dümenlerinin üretimine, Airbus A320 uçaklarının 18 ve 19 numaralı arka panellerinin ve arka gövdelerinin üretimine devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
AIRBUS A350 XWBTürk Havacılık Ve Uzay SanayiiTAI
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