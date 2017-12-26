Ailelere motosiklet uyarısı

GAZİPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Ekmel Mahallesi'nde güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Merkez Karakol Amiri Hazbi Öğütçü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Mehmet Çetin Çelik, muhtar Abdullah Sarı ve mahalle sakinleri katıldı.

Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, özellikle motosiklet kullanan gençlere ailelerinin eğitim vermesi gerektiğini söyledi. Müdür Ilgaz, "Çocuklarımız bilinçsiz bir şekilde motosiklete biniyor. Hem kendi hem de başkalarının canlarını tehlikeye atıyorlar. Bunun için önce çocuklarımıza motosikleti hız için ya da tehlikeli hareketler yapmak için değil, okullarına gidebilmek için kullanmaları gerektiği öğretilmelidir. Bizler zaten düzgün bir şekilde okuluna giden, kaskını takan gençlerimize cezai işlem uygulamıyoruz. Amacımız her gördüğümüze ceza yazmak değil. Bunun için sürekli olarak okullarımızın önünde devriye gezen ekiplerimiz bulunuyor. Ayrıca motosiklet denetimleri de yapıyoruz" dedi. Toplantıya katılanlar da sorunlarını emniyet yetkililerine iletti.