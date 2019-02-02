Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 personel alacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 80 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanık tarafıdan yayımlanan ilanın detayları belli oldu. İşte o şartlar:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesinin (c) bendi ve ek 5 inci maddesine göre, 80 adet Avukat pozisyonu için bakanlık merkez binada yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Eleman Sayısı: 80

Aranılan Nitelik ve Unvan: Avukat

Başvuru Süresi: 04/02/2019 - 12/02/2019

Son başvuru Tarihi: 12.02.2019

I Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

ç) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

d) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.



II Özel Şartlar:

Bakanlığın internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) yayımlanacaktır.

III Başvuru Şekli ve Tarihi:

Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 04/02/2019 - 12/02/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan başvuru formu, başvuru süresinin bitiminden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mah. 17. Cad. No:13 Kat :2 Emek/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını aracılığıyla veya posta ile ulaştırılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

İstenen belgeler, başvuruların değerlendirilmesi, sonuçların duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi (www.ailevecalisma.gov.tr) ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesi (www.dpb.gov.tr ) adresinde 04.02.2019 tarihinden itibaren yayınlanacaktır.