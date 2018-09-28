Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı

Son dakika! TÜİK'e göre, ihracat ağustosta yıllık yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar oldu

Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %59 AZALDI

Ağustos ayında dış ticaret açığı %59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında %69,1 iken, 2018 Ağustos ayında %83,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %2,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat %2,2 arttı, ithalat %8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %4,8 arttı, ithalat %10,6 azaldı.

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