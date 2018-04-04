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Ağbal açıkladı! Yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" dedi

Ağbal açıkladı! Yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" dedi

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:27
Ağbal açıkladı! Yüz binlerce esnafı ilgilendiren önemli değişiklik
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, "60 bin serbest muhasebeci mali müşavir de artık KDV iadesi süreci için tespit raporu düzenleyecek. Bu konuda Bakanlık tarafından tüm müşavirlere 81 ilde ücretsiz eğitim verilecek" dedi. Bakan Ağbal, "Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçiyoruz. İlgili sektörlerle ve esnaf odalarıyla istişarede bulunacağız, lokantalar, taksiler, berberler bu kapsamda olabilecek. Zor duruma düşen mükellef, ÖTV dışındaki temel vergilerde kolaylaştırılmış tecil uygulaması kapsamında 60 aylık taksit uygulamasından yararlanacak" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maliye BakanıAğbalNaci Ağbal
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