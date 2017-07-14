TÜRKİYE'NİN Akra Büyükelçisi Nesrin Bayazıt: "Gana, Sahra altı Afrika'da ikili ticaret hacmi bakımından üçüncü büyük ortağımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Gana ile ticaret hacmimizin 2020'de 1 milyar dolara çıkartılmasını hedef göstermiştir. Bu ülkelere gerçekten yardımcı olabilmek için küçük ve orta ölçekli işletmelerin başta tarım olmak üzere ulaşım, eğitim, sağlık ve altyapı projelerinde rol üstlenmeleri ve bu ülkelerde üretim yaparak istihdam sağlamaları arzu edilmektedir" Liberya ve Sierra Leone'ye de akredite olan Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Bayazıt, Türkiye'nin Gana, Sierra Leone ve Liberya ile ilişkileri ve bu ülkelerde yatırım imkanları üzerine . Bayazıt, "Sahra altı Afrika'da Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar var." dedi. Büyükelçi Bayazıt, Türkiye ile Gana arasındaki ilişkilerin son yıllarda daha hızlı geliştiğini ifade etti. Bayazıt, Türkiye ile Gana arasındaki diplomatik ilişkilerin 1958 yılında tesis edildiğini belirterek Gana'nın tarihindeki askeri darbelere rağmen demokrasisi sağlam ve istikrarlı bir ülke olduğunu dile getirdi. Gana ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerinden de bahseden Bayazıt, Gana'nın 2016 yılı itibariyle 480 milyon dolarla Sahra altı Afrika'da ikili ticaret hacmi bakımından Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı olduğunun altını çizdi.

HEDEF 2020'DE 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Bayazıt, Gana'nın son yıllarda yaşadığı ekonomik gelişme ile orta düşük gelirli ülke kategorisine geçtiğini ifade ederek, iki ülke arasında yapılan kaşılıklı üst düzey resmi ziyaretler sayesinde ilişkilerin gelişip çeşitlenerek ticaret hacminin arttığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen seneki ziyaretinde Gana ile ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik çağrısını hatırlatan Bayazıt "Sayın Cumhurbaşkanımız Gana ile ticaret hacmimizin 2020'de 1 milyar dolara çıkartılmasını hedef göstermiştir. Bu mümkün,zira büyük firmalarımız Gana'da enerji, altyapı ve inşaat alanları başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Bu projeler, Türkiye'nin Gana'da imajına son derece olumlu katkılar sağlamaktadır." dedi.Bayazıt, Türk sivil toplum kuruluşlarının da Gana halkı nezdinde takdir kazanan çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek Gana'da Osmanlı mimarisi kullanılarak inşa edilen bir caminin ülkedeki Müslümanlar tarafından takdirle karşılandığını belirtti.



"GANA'DA BİRÇOK ALANDA YATIRIM YAPILABİLİR"

İki büyük limana sahip olan ve Batı Afrika'ya açılım noktası niteliği taşıyan Gana'da farklı alanlarda yatırım yapılabileceğini ifade eden Bayazıt, "Gana'da birçok alanda yatırım yapılabilir. Gana'nın Türkiye'den talepleri özellikle tarım, eğitim ve sağlık alanlarında yatırım yapılmasıdır. Bu çerçevede Gana hükümeti arazi sağlanması, altyapı temini ve vergi indirimi gibi teşvikler vermeye hazır olduğuna dair vaatlerde bulunmaktadır." dedi. Bayazıt, Gana'daki yeni hükümetin Türkiye'yi önemli bir kalkınma ortağı olarak gördüğünü vurgulayarak Türk iş adamlarından yatırım yapmasına yönelik beklentilerini her fırsatta dile getirdiklerini aktardı.



"LİBERYA VE SİERRA LEONE BENZER TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP ÜLKELERDİR"

Akra Büyükelçiliği'nin Liberya ve Sierra Leone'ye akredite olduğunu hatırlatan Bayazıt, bu ülkelerin benzer tarihi geçmişe sahip olduğunun altını çizdi. Büyükelçi Bayazıt, "Tek bir Afrika yok, her ülkenin farklı dinamikleri bulunmakla birlikte Liberya ve Sierra Leone benzer tarihi geçmişe sahip ülkelerdir. Bu ülkelerin tarihi geçmişi ile ilgili temelde iki genel benzetme yapabiliriz. Birincisi iki ülkede de uzun süren iç savaşlar yaşanmış, ikinci olarak iki ülke de ebola salgınının yıkımına uğramıştır." dedi. Büyükelçi Bayazıt ayrıca, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası çerçevesinde Sahra Altı Afrika'da açılacak yeni büyükelçilikler arasında Sierra Leone ve Liberya'nın da bulunduğunu kaydetti.Türk yatırımcıları Sierra Leone ve Liberya'da yatırım yapmaya davet eden Büyükelçi Bayazıt şöyle konuştu: "Sierra Leone ve Liberya'da elmas ve altın gibi değerli madenlerin yanı sıra demir cevheri, kauçuk gibi hammaddeler açısından da zengin ülkelerdir. Liberya'da bir Türk şirketinin madencilik alanında büyük bir yatırımı mevcuttur. Keza Sierra Leone'de de önemli bir enerji şirketimiz faaliyet göstermektedir. Bu ülkelere gerçekten yardımcı olabilmek için küçük ve orta ölçekli işletmelerin başta tarım olmak üzere ulaşım, eğitim, sağlık ve altyapı projelerinde rol üstlenmeleri ve bu ülkelerde üretim yaparak istihdam sağlamaları arzu edilmektedir." Bayazıt, söz konusu ülkelerin Türkiye ve Türk yatırımcılardan büyük bir beklenti içinde olduklarının altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti Akra Büyükelçiliğinin kapısının tüm yatırımcılara ve iş adamlarına daima açık olduğunu söyledi.Ebola salgını nedeniyle son yıllarda Sierra Leone ve Liberya ile ikili ticaret hacminde düşüş görüldüğünü ifade eden Bayazıt, Liberya ile 74 milyon dolar, Sierra Leone ile ise 45 milyon dolar civarında ticaret hacminin olduğunu kaydetti. Bayazıt bu rakamların gerçek potansiyeli yansıtmadığına vurgu yaparak ticaret hacmini daha da ileri götürmeye hazır olduklarını ifade etti. Büyükelçi Bayazıt son olarak Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sierra Leone ve Liberya'da eğitim projeleri gerçekleştirilmesi ve okullar açılması yönünde çalışmalar yaptığını aktardı.