AESOB'dan oda başkanlarına ödül

MERKEZ ve ilçelerde bulunan 75 esnaf ve sanatkar odası ile oda yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende verdikleri hizmet ve kazandırdıkları değerlerden dolayı oda başkanları ve yönetimlerine plaket verildi. Törende Alanya Mobilyacılar, Doğramacılar ve Hızarcılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş da 'Ahde Vefa Ödülü' alan oda başkanları arasında yer aldı. Organizasyon 37 oda başkanı ve yönetimi, 38 ilçe oda başkanı ve yönetiminin katılımıyla, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 1 yıllık faaliyet filmi ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere’nin açılış konuşması ile başladı.

'AESOB KURUMSALLAŞTI'

Başkan Dere, merkez ve ilçe oda başkanlarına hitap ederek, göreve geldiği 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren AESOB’a yeni bir vizyon ve misyon kazandırdıklarını dile getirdi. Kurumsallaştıklarını ve esnafın sorunlarının çözümü noktasında doğru tespitler ve mikro çözümler ürettiklerini ifade eden Dere, "Bildiğiniz üzere Ocak 2018 itibari ile oda seçimlerimiz başlıyor. Odalarımız seçim hazırlıklarını tamamladı. Bu sene yapılacak seçimler farklı olacak. Seçimlerimiz kamuoyu tarafından dikkatle takip ediliyor. Demokratik ve adil bir seçim sonrasında esnafımızın kazanacağı bir süreç geçireceğimize inanıyorum" dedi.

'HAİN PLANLARINA ERİŞEMEYECEKLER'

Oda seçimlerinin başarılı geçmesini temenni eden ve Antalya’da faaliyet gösteren esnafa ve Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen AESOB Başkanı Dere, Halk Bankası hakkındaki iddialara değinerek, “Son günlerde ülkemizin gelişmesi, Amerika’daki kurmaca mahkemelerde uydurma senaryolarla engellenmeye çalışılıyor. Tüm bu senaryoya bakınca ülkemizin ve milletimizin hala dimdik ayakta durmasını hazmedemeyenler var. Ülkemizin fiziki terörle yıkmaya çalışanlar şimdi de ekonomik terörle iş başında. Hepinizin bildiği gibi ben aynı zaman S.S. Antalya Kepez Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanıyım. Bugün Halk Bankası üzerinde oynanan bu kirli oyunlar neticesinde biz esnafımıza kredi veremiyoruz. Bu durumda esnafımız borçlarını ödeyemiyor ve sorunlarla baş başa kalıyor. Yani esnafımızın milletimizin geleceğimizin nasıl karartılmaya çalışıldığını boyun eğdirmeye çalışıldığını hep beraber görüyoruz. Ancak 15 Temmuz hain darbe girişimi ile erişemedikleri hain planlarına bugün yaratmaya çalıştıkları suni kriz algısıyla da erişemeyeceklerini bir kez daha belirtmek istiyorum. İstihdamda her geçen gün daha da büyüyen Türkiye’mizin terör örgütleri ile mücadele ettiği bu kritik dönemde asıl hedeflerimizden asla taviz vermememiz gerekiyor. Esnaf ve sanatkarımızın bankası olan Halk Bankamıza sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

'TESK BAŞKANINDAN CANLI BAĞLANTI'

Merkez Odalar Ahde Vefa Ödül Töreni’nde Adlıhan Dere’nin kürsü konuşması sırasında salondaki başkan ve yönetimlerine telefon ile canlı olarak seslenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise Antalya’da faaliyet gösteren esnafların çok şanslı olduğunu vurgulayarak, Adlıhan Dere’nin ve AESOB’un Türkiye’deki tüm birliklere örnek olacak projelere imza attığını ve atmaya devam edeceğine olan inancını aynı zamanda da Adlıhan Dere’nin AESOB’da ilklere imza attığını dile getirdi. Düzenlenen Ahde Vefa Ödül Töreni kapsamında AESOB Başkanı Dere, Antalya merkezde ve ilçelerde bulunan oda başkanı ve oda yönetim kurulu üyelerine odalarına, esnaf ve sanatkarlara başarılarının hayat boyu devam etmesi temennilerinde bulunarak, yapmış oldukları hizmet ve kazandırdıkları değerlerden dolayı plaket ve teşekkür belgelerini takdim etti.